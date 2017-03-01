Статус английского языка может быть прописан в Конституции РК

«Имеются предложения по усилению роли государственного языка и придания английскому языку официального статуса. По упрощению порядка приёма граждан для этнических казахов. Поступили предложения по поводу смертной казни, мнения по этому поводу расходятся от полного запрета до расширения случаев её применения», — сообщил руководитель администрации президента, руководитель рабочей группы Адильбек Джаксыбеков в Акорде.

По его словам, рабочая группа внимательно и очень тщательно изучила все предложения. Он отметил, что в общей сложности были проведены 4 заседания группы, на которых обсуждались различные аспекты реформы.

«К работе привлекались эксперты государственных органов и международные специалисты. Игорь Иванович Рогов, как член рабочей группы провёл к консультации с экспертами Венецианской комиссии. Уже есть отклики от них», — добавил Джаксыбеков.

Он уточнил, что на рассмотрение Президента выносится проект поправок в Конституцию, который был проработан с учётом итогов всенародного обсуждения.

«Доработки проекта конституционной реформы, в первую очередь, исходили из ваших установок и наставлений. Нашим приоритетом было сохранение президентской формы правления, а также обеспечение стратегической стабильности всей системы государственной власти. Также по вашему поручению подготовлен законопроект по перераспределению законодательных установленных полномочий главы государства, которые не требуют поправок в Конституцию. Значительная работа по данному законопроекту проведена Правительством», — сказал он, обращаясь к Президенту.