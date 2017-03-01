Смертная казнь, возраст депутатов и 26 статья. Что просят казахстанцы изменить в Конституции

По словам Джаксыбекова, всего поступило более шести тысяч различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98, охватывают все разделы основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектами, вынесенными на всенародное обсуждение. Все они были систематизированы в несколько блоков.

«Свыше 40 предложений поступило по разделу, определяющему статус и полномочия Главы государства. Несмотря на то, что целью реформы является перераспределение полномочий Президента, как вы сказали, что Президент отдает власть, во многом люди предлагали усилить полномочия Главы государства, были возражения, что ослабляются президентские вертикали. В отношении полномочий парламента поступило 88 предложений, в целом граждане поддерживают необходимость усиления Парламента при формировании правительства», — рассказал руководитель Рабочей группы.

Джаксыбеков отметил, что, помимо прочего, поступали предложения перейти к парламентской республике. Некоторые граждане предлагают изменить порядок формирования Парламента, в частности, избирать депутатов Мажилиса по одномандатным округам либо даже преобразовать парламент в однопалатный.

«Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу, ограничив возможность баллотироваться более одного раза, повысив возрастной ценз для мажилисменов и сенаторов. Предложения по статусу и деятельности правительства в основном касались усиления его подотчетности перед Парламентом, речь идет об обязательном согласовании с Мажилисом и Сенатом состава правительства. Также предлагалось, чтобы правительство отчитывалось не только перед Мажилисом, а перед Парламентом в целом», — отметил Джаксыбеков.

В отношении конституционного совета, по его словам, внесено 18 предложений. Было предложено изменить порядок его формирования, а также преобразовать его в Конституционный суд.

Наибольшее число предложений поступило по правоохранительному и судебному блоку — 2148 предложений. В частности, ставится вопрос об усилении требований к судьям, о повышении минимального возраста и стажа работы по юридической специальности. По данному пункту Джаксыбеков отметил, что это уже было сделано согласно с Планом нации в 2015 году. Предлагается изменить порядок формирования местных судов и их судьи могли бы избираться горожанами.

«Большой блок предложений от адвокатов, они предлагали отразить полномочия адвокатов, усилить гарантии прав обвиняемых, сократить срок ареста без санкции суда с 72 до 48 часов. Положительный отклик получило предложение уточнить статус и полномочия прокуратуры», — добавил Джаксыбеков.

Не остались без внимания маслихаты и местные исполнительные органы. В частности, граждане предложили повысить возрастной ценз для депутатов, ограничить для них право повторно баллотироваться. Кроме того, по мнению ряда граждан, акимы могли бы быть избираемы населением.

«Необходимо отметить, что значительное число обращений поступило по поправкам 26 статьи Конституции. По этому вопросу шла открытая дискуссия — мнения были разные. Часть граждан положительно оценивает данные поправки либо предлагает свою редакцию, однако многие просят не вносить изменения. Также имеются предложения по усилению роли государственного языка и придания английскому языку официального статуса. По упрощению порядка приема граждан для этнических казахов», — заметил он.