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09:22 (мск), источник: Tengrinews

Смертная казнь, возраст депутатов и 26 статья. Что просят казахстанцы изменить в Конституции

Руководитель Рабочей группы Адильбек Джаксыбеков озвучил Нурсултану Назарбаеву основные поправки в Конституцию, предложенные народом Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам Джаксыбекова, всего поступило более шести тысяч различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98, охватывают все разделы основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектами, вынесенными на всенародное обсуждение. Все они были систематизированы в несколько блоков.

«Свыше 40 предложений поступило по разделу, определяющему статус и полномочия Главы государства. Несмотря на то, что целью реформы является перераспределение полномочий Президента, как вы сказали, что Президент отдает власть, во многом люди предлагали усилить полномочия Главы государства, были возражения, что ослабляются президентские вертикали. В отношении полномочий парламента поступило 88 предложений, в целом граждане поддерживают необходимость усиления Парламента при формировании правительства», — рассказал руководитель Рабочей группы.

Джаксыбеков отметил, что, помимо прочего, поступали предложения перейти к парламентской республике. Некоторые граждане предлагают изменить порядок формирования Парламента, в частности, избирать депутатов Мажилиса по одномандатным округам либо даже преобразовать парламент в однопалатный.

«Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу, ограничив возможность баллотироваться более одного раза, повысив возрастной ценз для мажилисменов и сенаторов. Предложения по статусу и деятельности правительства в основном касались усиления его подотчетности перед Парламентом, речь идет об обязательном согласовании с Мажилисом и Сенатом состава правительства. Также предлагалось, чтобы правительство отчитывалось не только перед Мажилисом, а перед Парламентом в целом», — отметил Джаксыбеков.

В отношении конституционного совета, по его словам, внесено 18 предложений. Было предложено изменить порядок его формирования, а также преобразовать его в Конституционный суд.

Наибольшее число предложений поступило по правоохранительному и судебному блоку — 2148 предложений. В частности, ставится вопрос об усилении требований к судьям, о повышении минимального возраста и стажа работы по юридической специальности. По данному пункту Джаксыбеков отметил, что это уже было сделано согласно с Планом нации в 2015 году. Предлагается изменить порядок формирования местных судов и их судьи могли бы избираться горожанами.

«Большой блок предложений от адвокатов, они предлагали отразить полномочия адвокатов, усилить гарантии прав обвиняемых, сократить срок ареста без санкции суда с 72 до 48 часов. Положительный отклик получило предложение уточнить статус и полномочия прокуратуры», — добавил Джаксыбеков.

Не остались без внимания маслихаты и местные исполнительные органы. В частности, граждане предложили повысить возрастной ценз для депутатов, ограничить для них право повторно баллотироваться. Кроме того, по мнению ряда граждан, акимы могли бы быть избираемы населением.

«Необходимо отметить, что значительное число обращений поступило по поправкам 26 статьи Конституции. По этому вопросу шла открытая дискуссия — мнения были разные. Часть граждан положительно оценивает данные поправки либо предлагает свою редакцию, однако многие просят не вносить изменения. Также имеются предложения по усилению роли государственного языка и придания английскому языку официального статуса. По упрощению порядка приема граждан для этнических казахов», — заметил он.

Поступили предложения по поводу смертной казни. По словам Джаксыбекова, мнения по этому поводу расходятся от полного запрета до расширения случаев ее применения.

Рабочая группа внимательно и очень тщательно изучила все предложения. В общей сложности проведены 4 заседания группы, на которых обсуждались различные аспекты реформы. К работе привлекались эксперты государственных органов и международные специалисты.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, сегодня на Ваше рассмотрение выносится проект поправок в Конституцию, который был проработан с учетом итогов всенародного обсуждения. Доработки проекта Конституционной реформы в первую очередь исходили из Ваших установок и наставлений. Нашим приоритетом было сохранение президентской формы правления, а также обеспечение стратегической стабильности всей системы государственной власти. Первоначально предполагалось передать 40 полномочий, в итоге в проекте перераспределяется 35 полномочий Главы государства. В частности, это отдельный вопрос управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением ряда вопросов административно-территориального устройства», — заключил руководитель Рабочей группы.

15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана.

«Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, правительством и Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов и, возможно, Конституции», — сказал тогда в своем выступлении Назарбаев.

11 января 2017 года распоряжением Президента была образована Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

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