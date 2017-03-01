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10:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с матчем между «Водником» и «Байкал-Энергией»

Пресс-секретарь президента РФ считает некорректным обращение «Енисея» к Владимиру Путину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со скандальным матчем между хоккеистами «Водника» из Архангельска и «Байкал-Энергии» из Иркутска. Он также подчеркнул, что считает некорректным обращение красноярской команды «Енисей» к Владимиру Путину, так как ситуация красноречиво говорит сама за себя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

Хоккеисты красноярского «Енисея» после скандального матча чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» выступили с открытым обращением к Путину, в котором поддержали игроков и руководство архангельского «Водника» и призвали главу государства спасти хоккей с мячом для России. Ролик с обращением опубликован на Youtube.

«Это никак не вопрос президента. Ситуация с матчем настолько красноречиво говорит сама за себя, что вряд ли корректно апеллировать к президенту», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой» бело-синих, такое поведение на льду не красит один из лучших клубов страны.

Федерация по хоккею с мячом России аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на предварительном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), которое состоялось 27 февраля. Матч будет переигран в Обухове в пятницу, 3 марта.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем.

Председатель федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин заявил, что забитые в свои ворота архангельским «Водником» в матче с иркутской «Байкал-Энергией» автоголы были протестом против федерации хоккея с мячом России.

Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такое решение приняли на расширенном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации хоккея с мячом России 28 февраля.

Кроме того, каждый хоккейный клуб заплатит по 300 тысяч рублей штрафа.

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