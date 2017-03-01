Владимир Путин: «Есть отставания по строительству объектов Универсиады»
Глава государства пообещал ликвидировать отставание.
Глава государства пообещал ликвидировать отставание.
Президент России Владимир Путин заявил, что 12 из 34 объектов Универсиады-2019 строятся с отставанием. Об этом он сказал на совещании в СФУ.
«Жители Красноярска ждут не только объекты, но и больницы, дома, новый аэропорт. Они справедливо надеются, что городская среда станет более комфортной и безопасной.
Есть отставание от 2 до 4 месяцев на 12 из 34 объектах. Это и спортивные сооружения, и медицинские сооружения. Нужно разобраться и ликвидировать отставание, — сказал Путин.
«Вы назвали, что создается большой спортивный кластер. Ведется строительство от аэропорта до больниц. Правительство выделяет 31 млрд рублей.
О неких задержках: это прохождение
Мы в ежемесячном режиме контролируем. У нас налажено хорошее взаимодействие с правительством и руководителями края. 860 млн рублей не было освоено по прошлому году. Деньги возвращены.
Убежден, что мы справимся с задачей и дадим толчок к занятию спортом, — сказал Мутко.
Владимир Путин попросил не допускать сбоев.