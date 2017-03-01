Владимир Путин: «Есть отставания по строительству объектов Универсиады»

Президент России Владимир Путин заявил, что 12 из 34 объектов Универсиады-2019 строятся с отставанием. Об этом он сказал на совещании в СФУ.

«Жители Красноярска ждут не только объекты, но и больницы, дома, новый аэропорт. Они справедливо надеются, что городская среда станет более комфортной и безопасной.

Есть отставание от 2 до 4 месяцев на 12 из 34 объектах. Это и спортивные сооружения, и медицинские сооружения. Нужно разобраться и ликвидировать отставание, — сказал Путин.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что все объекты будут сданы в срок.

«Вы назвали, что создается большой спортивный кластер. Ведется строительство от аэропорта до больниц. Правительство выделяет 31 млрд рублей.

О неких задержках: это прохождение проектно-сметной документации и требования безопасности. Пришлось немного скорректировать планы. Никаких угроз здесь нет. Все объекты будут сданы в срок.

Мы в ежемесячном режиме контролируем. У нас налажено хорошее взаимодействие с правительством и руководителями края. 860 млн рублей не было освоено по прошлому году. Деньги возвращены.

Убежден, что мы справимся с задачей и дадим толчок к занятию спортом, — сказал Мутко.

Владимир Путин попросил не допускать сбоев.