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09:31 (мск), источник: "Российская газета"

Путин получил в подарок плюшевую лайку

После турне по Средней Азии президент Владимир Путин не сразу вернулся в Москву, а сперва посетил Красноярск, спортивную столицу Сибири, где получил в подарок плюшевую собачку — сибирскую лайку — символ Универсиады, которая пройдет в России в 2019 году.

Источник: AP 2017

Первым пунктом программы стала Академия биатлона, где президент зашел в тир и центр восстановительной медицины. Также глава государства побеседовал с победителями Всемирной зимней универсиады в Алмате и поздравил их с отличными результатами. «Совсем недавно, пару-тройку дней назад я встречался с президентом Казахстана, он говорил о выступлении своих спортсменов, о вашем выступлении. Они не очень переживают… гордятся своим вторым местом, — сказал он. — Казахстан сделал все, чтобы на достойном уровне, блестяще организовать». «Мы постараемся так же устроить здесь в Красноярске на Универсиаде 2019 года», — добавил он. «Сделаем не хуже, а лучше, будем стараться», — заверил спортсменов президент.

«Очень рассчитываю, что многие из вас также будут там выступать: и возраст позволяет, и другие формальные условия… Выступили вы блестяще. Будете хорошей сменой в спорте высших достижений», — уверен Путин.

Алма-Ата принимала Универсиаду с 29 января по 8 февраля. Соревновались в 12 видах спорта. В стартах участвовали свыше 1600 спортсменов из 56 стран. Разыграно 85 комплектов наград. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 71 медаль, из которых 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. В составе студенческой команды России — 316 человек из 38 регионов и более чем 70 вузов. Она стала самой многочисленной на Универсиаде и была представлена во всех видах соревнований.

Двукратный победитель и серебряный призер зимней Универсиады-17 по биатлону, мастер спорта России Сергей Корастылев вручил президенту вымпел и плюшевую собачку — символ игр-2019 — U-лайку.

Зимнюю Универсиаду Россия будет принимать впервые. С 2 по 12 марта 2019 года в соревнованиях примут участие свыше 3 тысяч спортсменов из 50 стран. Зрителей ожидается более 170 тысяч, и еще 5 тысяч волонтеров.

Будет разыграно 79 комплектов наград в 38 спортивных дисциплинах. Программа включает 11 видов спорта, в том числе 8 обязательных, два дополнительных и один демонстрационный. Первое тестовое мероприятие стартует уже через несколько дней, 5 марта — чемпионат мира по лыжному ориентированию.

Президент надеется, что и горожане почувствуют преимущества. Благодаря Универсиаде в городе появится новый терминал международного аэропорта, современный кампус крупнейшего вуза региона, реконструированы медицинские учреждения.

Сейчас в Конгресс-холле Сибирского федерального университета Владимир Путин проводит совещание по подготовке проведения Всемирной зимней универсиады-2019. Перед этим он осмотрел макеты строящихся объектов этих молодежных стартов.

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