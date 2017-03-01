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09:28 (мск), источник: Om1.ru

Тетянников заставит членов «Единой России» убирать снег на улицах Омска

Неожиданное заявление было сделано сегодня на пресс-конференции нового лидера партийного отделения. Но партийцам стоит поторопиться, потому что снег в городе начал интенсивно таять и за партию власти всю работу может сделать погода.

Встреча секретаря политсовета омского регионального отделения «Единой России» со СМИ как всегда не обошлась без неожиданных заявлений. Как выяснилось, перед стратегическими выборами в Омский городской совет, намеченными на осень 2017 года, единороссы решили стать ближе к стоящему на лопате народу и тоже взять в руки лопаты.

При этом выяснилось, что представители «Единой России» не боятся конкуренции с КПРФ и не стесняются своего проигрыша в городе Омске на минувших выборах в Госдуму и Заксобрание, но выводы соответствующие сделали.

Юрий Тетянников, лидер «Единой России» в Омске:

— Не надо бороться с конкуренцией. Если КПРФ поддерживают омичи, то это их заслуга. ЕР проиграло по городу выборы в Заксобрании, мы проиграли по спискам пять процентов коммунистам. Но мы выиграли по одномандатным округам. И не смущаемся своих поражений. Мы выйдем на уборку снега всей партии. Мы хотим, чтобы жители Омска почувствовали нашу заботу о ремонте дорожного полотна. Мы сегодня предложим омичам реальные дела.

Лидер омских единороссов также отметил, что он помнит Омск другим и надеется на то, что городской совет изберет нового мэра.

Что касается уборки снега, то в начале текущей недели температура воздуха поднялась в городе до 0 и +1 °C, в итоге снег начал интенсивно таять, так что если единороссы не выйдут на уборку в ближайшие три дня, то убирать будет просто нечего, так как за них всю работу сделают коммунальщики и погода. И тогда еще не известно, как этим обстоятельством смогут в дальнейшем воспользоваться коммунисты.

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