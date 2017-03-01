Тетянников заставит членов «Единой России» убирать снег на улицах Омска

Встреча секретаря политсовета омского регионального отделения «Единой России» со СМИ как всегда не обошлась без неожиданных заявлений. Как выяснилось, перед стратегическими выборами в Омский городской совет, намеченными на осень 2017 года, единороссы решили стать ближе к стоящему на лопате народу и тоже взять в руки лопаты.

При этом выяснилось, что представители «Единой России» не боятся конкуренции с КПРФ и не стесняются своего проигрыша в городе Омске на минувших выборах в Госдуму и Заксобрание, но выводы соответствующие сделали.

Юрий Тетянников, лидер «Единой России» в Омске:

— Не надо бороться с конкуренцией. Если КПРФ поддерживают омичи, то это их заслуга. ЕР проиграло по городу выборы в Заксобрании, мы проиграли по спискам пять процентов коммунистам. Но мы выиграли по одномандатным округам. И не смущаемся своих поражений. Мы выйдем на уборку снега всей партии. Мы хотим, чтобы жители Омска почувствовали нашу заботу о ремонте дорожного полотна. Мы сегодня предложим омичам реальные дела.

Лидер омских единороссов также отметил, что он помнит Омск другим и надеется на то, что городской совет изберет нового мэра.

Что касается уборки снега, то в начале текущей недели температура воздуха поднялась в городе до 0 и +1 °C, в итоге снег начал интенсивно таять, так что если единороссы не выйдут на уборку в ближайшие три дня, то убирать будет просто нечего, так как за них всю работу сделают коммунальщики и погода. И тогда еще не известно, как этим обстоятельством смогут в дальнейшем воспользоваться коммунисты.