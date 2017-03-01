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09:48 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские депутаты комментируют голодовку своего коллеги

Александр Приходько готов идти до победного.

Депутат Думы Владивостока в понедельник объявил голодовку, которая будет продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин не обратит внимания на расследование уголовного дела в отношении Александра Приходько, а также на его проекты, сообщает РИА VladNews.

Корреспондент РИА VladNews решил узнать у коллег Александра Приходько, как они относятся к его поступку.

Депутат Законодательного Собрания Приморья Артем Самсонов:

«Единая Россия — партия, на которую Приходько работал, а она бросила своего депутата. Дело со свалкой в Артёме мутное, уголовное дело в отношении Приходько, притянуто за уши. А голодовка действенный инструмент, но её нельзя объявлять бессрочной. Мы в 2009 году с Анатолием Долгачёвым голодали 7 суток, моему брату Александру тогда на 3 дня сократили срок пребывания за решёткой. По опыту хочу сказать, что тяжело голодать первые сутки, потом несколько дней сильного чувства голода нет, организм подчищает остатки полученной еды. Где-то на 4−8 день организм переключается на жировые запасы и тогда начинается постоянное чувство голода, но терпимое. У меня это состояние настало на 7-й день. Дальше я не голодал, но должно быть так: на 15-й и 70-й день голодовки жировые запасы заканчиваются, и организм начинает “съедать” мышечную ткань. Вот тут уже человек испытывает такое чувство голода, что начинает есть своих детей. Подозреваю, что выдержать подобное по собственной воле способен один человек из миллиона. Учитывая, что Александр человек не маленький, дней 40 он сможет продержаться. Потом ему из голодовки придётся выйти».

Депутат Думы Владивостока Юрий Кучин:

«По тем делам, что я общался с ним раньше, я к Александру отношусь с уважением. Что касается голодовки, то это его право и его выбор. Что касается поводов для голодовки, в случае с Артёмовской свалкой, я считаю Александра правым. А его интереса к проекту большого здания и к изменению климата я не разделяю. И ещё я думаю, что партия Единая Россия поступила крайне непорядочно, когда приостановила его членство. Хорошая партия должна была защищать его в конфликте насчёт свалки. Я считаю голодовку допустимым методом в случае крайней-крайней несправедливости. Очевидно, Александр посчитал, что его случай с уголовным делом именно такой».

Депутат Законодательного Собрания Приморья Андрей Андрейченко:

«Мы когда добивались проверок деятельности главы Партизанского района, тоже голодали — действенный метод. Добились тогда своего».

Депутат Думы Владивостока Александр Юртаев:

«Что тут сказать… Весна! Пост лечит разные болезни, длится он 7 недель, можно и поголодать.. подумать…».

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