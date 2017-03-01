На Среднем Урале по решению губернатора создадут специальный фонд поддержки талантливых детей

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, это позволит систематизировать работу по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных ребят и обеспечить кадровый «золотой» фонд региона.

«Нам важно, чтобы талантливые ребята имели возможность обучаться в своих регионах, где они потом смогут работать. Задача регионального центра — расширение регионального реестра одаренных детей и системная работа по индивидуальным траекториям развития детей, сопровождение таких ребят. Нужно “пересобрать” имеющиеся в каждом регионе ресурсы для выхода на комплексную и системную работу с молодежью», — подчеркнула директор фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Она также отметила, что именно грамотная система управления талантами является залогом будущего развития страны, поскольку именно выявление и сопровождение одаренных детей позволяет молодежи найти свои жизненные ориентиры, получить комплекс знаний и практических навыков для самореализации и создания востребованных обществом продуктов.

По словам Шмелевой, Средний Урал стал регионом-пионером, где выстраивается системная работа с талантливой молодежью, в которую гармонично вовлечены власть, вузы и бизнес-сообщество.

«С талантливой молодежью мы работали и раньше. Но губернатор посчитал, что новые вызовы требуют новых механизмов, и мы их нашли в “Сириусе”. Сегодня в Свердловской области создается региональный образовательный центр, который станет опорной образовательной организацией на территории всего Уральского федерального округа. По сути, это целый “детский университет”. При этом мы взяли за основу именно те принципы и методы работы, которые практикует “Сириус”. Подготовлен указ губернатора о фонде, который будет называться “Золотое сечение” и работать по методикам сочинского центра», — рассказал первый заместитель главы региона — руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Планируется, что в центре «Золотое сечение» уральские ребята будут заниматься интеллектуальной деятельностью, вести научные исследования, выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы. Центр сможет выявить детей с выдающимися способностями и помочь идеям ребят воплотиться в жизнь. Для организации образовательной деятельности фонда «Золотое сечение» будут учреждены два совета — экспертно-координационный и педагогический. В частности, экспертно-координационный совет станет коллегиальным органом управления инновационной деятельностью фонда. Его функционал будет заключаться в отборе, экспертизе и мониторинге инновационных проектов по основным направлениям деятельности — наука, спорт, искусство, народно-художественные промыслы и ремесла.

Важно отметить, что обучение детей планируется вести по методу проектной деятельности, то есть участники пройдут через реализацию полного жизненного цикла проекта. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач Свердловской области.

Одним из партнеров создания образовательного центра на Среднем Урале выступила компания ПАО «Россети». Как пояснил генеральный директор Олег Бударгин, Свердловская область является уникальной и наиболее интересной площадкой для реализации пилотного проекта по созданию регионального центра.

«Свердловская область для нашей компании — самый привлекательный, самый комфортный регион, и у нас уже много совместных побед вместе с губернатором и жителями области. Свердловская область выбрана для создания центра потому, что ни один другой регион сегодня, на наш взгляд, не обладает таким союзом всех качеств: в области исторически сложилась надежная команда, есть производство и поставщики современной продукции, есть Уральский федеральный университет, есть руководство области, которое тоже заинтересовано в сотрудничестве», — пояснил Бударгин.

Он отметил, что компания намерена в ближайшем будущем построить электросетевой комплекс на технологической платформе «умные сети». Это технологии, которые позволяют полностью управлять энергосистемой с минимальными потерями, чтобы потребитель был обеспечен качественной электроэнергией. Кроме «железа» и «умных сетей» нужны новое поколение энергетиков, а также образованный потребитель, без которого все эти технологии не будут иметь смысла. И совместная работа с областью по созданию образовательного центра — это возможность не только обеспечить кадровый резерв, но и подготовить новое поколение людей, которые смогут с успехом использовать все современные достижения высокотехнологичных отраслей промышленности.

Также участники дискуссии отметили, что целенаправленное сопровождение детей, практика наставничества поможет закрепить талантливую молодежь на их малой Родине, обеспечит сохранение кадров в территориях.

«Мы сегодня можем гарантировать, что дети, которых “Сириус” отберет и обучит, в дальнейшем получат у нас в Свердловской области практику и интересные предложения по работе, чтобы у них не было желания искать себе работу за рубежом», — отметил Тунгусов.