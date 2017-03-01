Путин призвал подумать над строительством ж/д ветки до «Емельяново»

Власти намерены вернуться к вопросу строительства железнодорожной ветки до аэропорта «Емельяново». Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов на совещании у президента Владимира Путина в Красноярске.

«Действительно, аэропорт — ворота Красноярска. Темпы строительства терминала вселяют надежду и уверенность, что он будет построен в срок.

Есть вопросы к самому терминалу с точки зрения организации пункта пропуска через границу. Для того, чтобы пункт заработал вместе с аэропортом, нужны финансовые решения. Сейчас задача решается.

Продажа части пакета акций аэропорта могла бы стать толчком к развитию новой железнодорожной ветки из Красноярска в аэропорт. На это нужны деньги, поскольку аэропорт находится далеко, — сказал Соколов.

Путин попросил главу Минтранса подумать над вопросом со строительством ветки. Президент призвал Соколова собрать всех «и пообсуждать, сколько нужно времени».