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10:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников представил нового главу минсельхоза

Сегодня врио губернатора Прикамья Максим Решетников и вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов представили и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия края Александра Козюкова сотрудникам министерства и руководителям сельскохозяйственных предприятий региона.

В числе задач, которые глава региона поставил перед новым министром — проведение предстоящей посевной кампании, решение вопроса по Пермскому свинокомплексу, работа с крупными инвесторами, в том числе и внутри региона, а также обеспечение устойчивого сбыта сельхозпродукции и доступ к рынкам без посредников.

Врио губернатора отметил, что в текущем году на поддержку АПК в регионе будет направлено порядка 3 млрд руб., в том числе 1,2 млрд — из федерального бюджета.

Напомним, должность министра сельского хозяйства и продовольствия оказалась вакантной в начале января, когда Виктор Басаргин провел административную реформу и не продлил трудовые отношения с Иваном Огородовым, возглавлявшим минсельхоз с 2013 года. В конце февраля Максим Решетников назначил и. о. министра главу Уинского района Александра Козюкова.

Александр Козюков окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». До 2005 года возглавлял колхоз «За мир». В период с 2005 по 2009 года работал главой Уинского сельского поселения, а после стал главой Уинского района.

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