Максим Решетников представил нового главу минсельхоза

В числе задач, которые глава региона поставил перед новым министром — проведение предстоящей посевной кампании, решение вопроса по Пермскому свинокомплексу, работа с крупными инвесторами, в том числе и внутри региона, а также обеспечение устойчивого сбыта сельхозпродукции и доступ к рынкам без посредников.



Врио губернатора отметил, что в текущем году на поддержку АПК в регионе будет направлено порядка 3 млрд руб., в том числе 1,2 млрд — из федерального бюджета.



Напомним, должность министра сельского хозяйства и продовольствия оказалась вакантной в начале января, когда Виктор Басаргин провел административную реформу и не продлил трудовые отношения с Иваном Огородовым, возглавлявшим минсельхоз с 2013 года. В конце февраля Максим Решетников назначил и. о. министра главу Уинского района Александра Козюкова.



Александр Козюков окончил Пермский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». До 2005 года возглавлял колхоз «За мир». В период с 2005 по 2009 года работал главой Уинского сельского поселения, а после стал главой Уинского района.