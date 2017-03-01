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10:10 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске помощницы депутатов прогуливали работу в Сочи и Таиланде

Омская прокуратура потребовала устранить многочисленные факты неправомерного расходования бюджетных средств депутатами Омского городского Совета.

Местные парламентарии оплачивали своим женам — помощницам многочисленные прогулы.

Проверка показала, что большинство народных избранников сознательно завышали количество рабочих дней своих помощников, чтобы те могли получать незаконно высокую заработную плату.

— Большинством депутатов в табели учета рабочего времени неправомерно включались дни, в которые их помощники находились за пределами региона, а иногда и за пределами страны, сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — При этом надлежащим образом свое отсутствие на работе они не оформляли.

Как выяснили прокуроры, такие дни прогулов совпадали с поездками помощников депутатов Омского городского Совета на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию, другие европейские страны и курорты.

К примеру, в 2015 году помощница депутата Омского городского Совета, являющаяся его супругой, по документам присутствовала на работе, а на самом деле неделю загорала в Сочи. Супруга другого депутата, также являющаяся его помощником, прогуливала работу в Таиланде. Еще одна близкая родственница народного избранника за три года умудрилась прогулять 40 дней, но при этом получить в полном объеме зарплату из средств муниципального бюджета.

— Указанными действиями отдельные депутаты дискредитируют деятельность органов местного самоуправления, подрывают авторитет и репутацию Омского городского Совета, вызывают негативное отношение к деятельности органов местного самоуправления со стороны населения, — считает прокурор города Омска Алексей Полубояров. — Несмотря на возражения прокуратуры, в феврале этого года Омский городской Совет принял решение, предусматривающее увеличение фонда оплаты труда помощников депутатов.

Прокуратура намерена взыскать с депутатов ущерб, причиненный их помощниками и без того дефицитной городской казне. Помимо этого материалы проверки будут направлены в следственные органы. Надзорный орган также запретил законотворцам брать себе в помощники жен, детей и других близких родственников, так как такое трудоустройство создает конфликт интересов.

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