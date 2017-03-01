В Омске помощницы депутатов прогуливали работу в Сочи и Таиланде
Омская прокуратура потребовала устранить многочисленные факты неправомерного расходования бюджетных средств депутатами Омского городского Совета.
Омская прокуратура потребовала устранить многочисленные факты неправомерного расходования бюджетных средств депутатами Омского городского Совета.
Местные парламентарии оплачивали своим женам — помощницам многочисленные прогулы.
Проверка показала, что большинство народных избранников сознательно завышали количество рабочих дней своих помощников, чтобы те могли получать незаконно высокую заработную плату.
— Большинством депутатов в табели учета рабочего времени неправомерно включались дни, в которые их помощники находились за пределами региона, а иногда и за пределами страны, сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — При этом надлежащим образом свое отсутствие на работе они не оформляли.
Как выяснили прокуроры, такие дни прогулов совпадали с поездками помощников депутатов Омского городского Совета на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию, другие европейские страны и курорты.
К примеру, в 2015 году помощница депутата Омского городского Совета, являющаяся его супругой, по документам присутствовала на работе, а на самом деле неделю загорала в Сочи. Супруга другого депутата, также являющаяся его помощником, прогуливала работу в Таиланде. Еще одна близкая родственница народного избранника за три года умудрилась прогулять 40 дней, но при этом получить в полном объеме зарплату из средств муниципального бюджета.
— Указанными действиями отдельные депутаты дискредитируют деятельность органов местного самоуправления, подрывают авторитет и репутацию Омского городского Совета, вызывают негативное отношение к деятельности органов местного самоуправления со стороны населения, — считает прокурор города Омска Алексей Полубояров. — Несмотря на возражения прокуратуры, в феврале этого года Омский городской Совет принял решение, предусматривающее увеличение фонда оплаты труда помощников депутатов.
Прокуратура намерена взыскать с депутатов ущерб, причиненный их помощниками и без того дефицитной городской казне. Помимо этого материалы проверки будут направлены в следственные органы. Надзорный орган также запретил законотворцам брать себе в помощники жен, детей и других близких родственников, так как такое трудоустройство создает конфликт интересов.