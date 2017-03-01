Минэкономразвития РФ: Крым и Севастополь уже получили почти все средства для реализации ФЦП в этом году

Об этом на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«На сегодня практически весь объем предусмотренных средств доведен до одного и второго субъектов (Крым и Севастополь — ред.). Из 64,5 млрд уже доведен 61 млрд рублей, еще около 3 млрд — это объекты, где по той или иной причине нет готовности инвестиционных проектов либо объекты не вышли из экспертизы», — сообщил Сергей Назаров.

Как подчеркнул Назаров, «такие объемы в годовом исчислении реализовать в рамках строительно-монтажных работ — это очень большая работа». Всего в субъектах в этом году планируется ввести порядка 170 объектов ФЦП.

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» утверждена постановлением правительства РФ от 11 августа 2014 года № 790. В нее входит более 600 объектов и мероприятий по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, предельные объемы финансирования на которые превышают 760 млрд рублей.