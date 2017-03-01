Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Работа, которая вас убивает
Алексей Козак, Юлия Шойгу: как сложилась карьера детей чиновников
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Не обижайтесь. Ненавижу гниль": Самбурская о Фадееве
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10:35 (мск), источник: РИА Крым

Минэкономразвития РФ: Крым и Севастополь уже получили почти все средства для реализации ФЦП в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). Республика Крым и город федерального значения Севастополь уже получили 61 млрд рублей на реализацию Федеральной целевой программы из 64,5 млрд рублей, предусмотренных на 2017 год.

Об этом на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«На сегодня практически весь объем предусмотренных средств доведен до одного и второго субъектов (Крым и Севастополь — ред.). Из 64,5 млрд уже доведен 61 млрд рублей, еще около 3 млрд — это объекты, где по той или иной причине нет готовности инвестиционных проектов либо объекты не вышли из экспертизы», — сообщил Сергей Назаров.

Как подчеркнул Назаров, «такие объемы в годовом исчислении реализовать в рамках строительно-монтажных работ — это очень большая работа». Всего в субъектах в этом году планируется ввести порядка 170 объектов ФЦП.

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» утверждена постановлением правительства РФ от 11 августа 2014 года № 790. В нее входит более 600 объектов и мероприятий по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, предельные объемы финансирования на которые превышают 760 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Пока вы спали: победа «Спартака», трагедия Смолова О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь