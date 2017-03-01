Макей: хоронить Союзное государство рано

Как сообщил Макей в среду журналистам в Минске, 13—15 марта в Гродно соберется межведомственная группа, которая обсудит алгоритм взаимодействия Минска и Москвы по пограничным вопросам.

«Мы договорились, что 13—15 марта в Гродно будет заседание межведомственной рабочей группы в рамках Союзного государства, которая отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией. Она (группа — Sputnik) обсудит вопросы, необходимость выработки алгоритма взаимодействия по урегулированию всех пограничных вопросов», — сказал Макей.

Он пояснил, что в состав этой группы входят представители различных госорганов Беларуси и России, в том числе правоохранительных органов и консульских служб МИД двух стран.

Министр отметил, что не стоит «трагически рассматривать ситуацию», связанную с созданием Россией погранзон на границе с Белоруссией и введения пятидневного безвизового режима Минском для граждан 80 стран. «Надо разъяснять мотивы действий, смотреть, оказывают ли они негативное влияние на ситуацию в конкретной стране», — подчеркнул он.

Макей также заявил, что в целом оптимистично смотрит на развитие двустороннего сотрудничества с Россией. По его словам, у Москвы и Минска «есть общее понимание, что надо находить развязки по имеющимся проблемным вопросам и двигаться вперед». «Хоронить союзное государство, по нашему мнению, рано», — добавил он.