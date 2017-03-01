Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Кирибати отказалось отдать острова для новой Российской империи
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Эшелоны с немецкими танками идут в сторону России – СМИ
«Нет шансов»: Порошенко о выигранном у РФ сражении
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10:40 (мск), источник: Sputnik.by

Макей: хоронить Союзное государство рано

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что Минск и Москва смогут урегулировать все проблемные вопросы, связанные с введением Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран и созданием РФ погранзон на границе с республикой.

Источник: Sputnik.by

Как сообщил Макей в среду журналистам в Минске, 13—15 марта в Гродно соберется межведомственная группа, которая обсудит алгоритм взаимодействия Минска и Москвы по пограничным вопросам.

«Мы договорились, что 13—15 марта в Гродно будет заседание межведомственной рабочей группы в рамках Союзного государства, которая отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией. Она (группа — Sputnik) обсудит вопросы, необходимость выработки алгоритма взаимодействия по урегулированию всех пограничных вопросов», — сказал Макей.

Он пояснил, что в состав этой группы входят представители различных госорганов Беларуси и России, в том числе правоохранительных органов и консульских служб МИД двух стран.

Министр отметил, что не стоит «трагически рассматривать ситуацию», связанную с созданием Россией погранзон на границе с Белоруссией и введения пятидневного безвизового режима Минском для граждан 80 стран. «Надо разъяснять мотивы действий, смотреть, оказывают ли они негативное влияние на ситуацию в конкретной стране», — подчеркнул он.

Макей также заявил, что в целом оптимистично смотрит на развитие двустороннего сотрудничества с Россией. По его словам, у Москвы и Минска «есть общее понимание, что надо находить развязки по имеющимся проблемным вопросам и двигаться вперед». «Хоронить союзное государство, по нашему мнению, рано», — добавил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Цветы к 8 Марта в столице обещают продавать по 'демократическим ценам'
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Пока вы спали: победа «Спартака», трагедия Смолова О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь