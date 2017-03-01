Мутко пообещал Путину сдать объекты к Универсиаде-2019 по графику

Ранее президент РФ заявил, что треть спортивных и других сооружений к зимней Универсиаде строятся с отставанием от графика.

«Могу вас заверить, что никаких угроз здесь нет, все объекты будут сданы в срок, это май-середина следующего года. Мы все объекты хотим сдать и, конечно же, провести все тестовые спортивные события, которые нам необходимы», — сказал Мутко на совещании у главы государства.

По его словам, задержки были связаны с двумя причинами: прохождением проектно-сметной документации, требованиями безопасности и, как следствие, необходимостью немного скорректировать проекты.

«Никаких тревог, сомнений по поводу подготовки нет. Убежден, что мы справимся с этой задачей и проведем на высоком уровне, и оставим огромное наследие, и дадим толчок к занятиям спорта очень многих дисциплин», — заключил Мутко.