Мутко пообещал Путину сдать объекты к Универсиаде-2019 по графику
КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости.
КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости.
Ранее президент РФ заявил, что треть спортивных и других сооружений к зимней Универсиаде строятся с отставанием от графика.
«Могу вас заверить, что никаких угроз здесь нет, все объекты будут сданы в срок, это
По его словам, задержки были связаны с двумя причинами: прохождением
«Никаких тревог, сомнений по поводу подготовки нет. Убежден, что мы справимся с этой задачей и проведем на высоком уровне, и оставим огромное наследие, и дадим толчок к занятиям спорта очень многих дисциплин», — заключил Мутко.