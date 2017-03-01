В Перми откроется визовый центр Испании

3 марта в России откроются восемь новых визовых центров Испании. В том числе в Перми. В краевой столице он появится на Сибирской, 47а. Об этом сообщило Генеральное консульство Испании.



Отметим, в Перми заявления на выдачу испанских виз принимали в центре VFS Global, однако в прошлом году прием документов был прекращен.