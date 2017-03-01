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10:49 (мск), источник: Новости Перми

В Перми откроется визовый центр Испании

В конце 2016 года в Перми прекратили принимать документы на получение визы в Испанию. В марте на Сибирской откроется новый визовый центр.

3 марта в России откроются восемь новых визовых центров Испании. В том числе в Перми. В краевой столице он появится на Сибирской, 47а. Об этом сообщило Генеральное консульство Испании.

Отметим, в Перми заявления на выдачу испанских виз принимали в центре VFS Global, однако в прошлом году прием документов был прекращен.

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