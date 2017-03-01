Тетянников тоже отказался быть мэром Омска

Новый лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников сегодня ясно дал понять, что не готов стать мэром Омска.
Напомним, срок действия полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчивается в июле 2017 года и до этого момента омский городской совет должен из представленных специальной комиссией кандидатов выбрать нового мэра.
В прессу уже попадала информация о том, что на эту должность могут претендовать нынешний гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест, министр природных ресурсов Омской области Александр Винокуров и управляющий местным отделением «Сбербанка» Игорь Меркулов.
По информации, озвученной губернатором Омской области Виктора Назарова, кандидатуры этих трех персон сейчас согласовывает Москва. Кроме того, в ротации также значились первый заместитель мэра Сергей Фролов, представитель ГК «Титан» Валерий Бойко и лидер омских единороссов Юрий Тетянников.
При этом Шелест и Бойко уже отказались от подобного карьерного роста. Как выяснилось, Тетянников тоже не готов покинуть Омский район, где он по-прежнему является первым заместителем главы, совмещая партийную и муниципальную должности, и перебраться в город.
Отвечая на вопрос журналистов о подобной перспективе, он развеял иллюзии.
Юрий Тетянников, секретарь политсовета омского отделения «Единой России»:
— Считаю, что есть более достойные люди. Я буду поддерживать нового мэра. Что касается основной и партийной работы, то партийными делами я занимаюсь вечером. Нужно совмещать. Основная моя работа в Омском районе. Мне предлагали другие должности, но я должен довести работу в Омском районе.
Ранее в прессу попадала информация о том, что Тетянников является креатурой депутата Госдумы от Омской области Андрея Голушко и свою должность в партии он получил, якобы, не без помощи влиятельного депутата. Два других потенциальный кандидата, которых также связывали с именем Голушко, Сергей Шелест и Валерий Бойко, по неофициальным данным также не готовы взять на себя ответственность за миллионный город.
О своем отказе публично не объявлял лишь топ-менеджер «Сбербанка» Игорь Меркулов, но его после информационного вброса о возможной передислокации в мэрию сейчас оберегают от прессы, и даже на итоговой пресс-конференции, посвященной работе банка за прошлый год, вместо Меркулова выступала его заместитель.
Число желающих получить по-сути «расстрельную» должность мэра пока не велико, а между тем, депутаты Горсовета должны определиться с кандидатурой уже 19 апреля.