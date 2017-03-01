Тетянников тоже отказался быть мэром Омска

Напомним, срок действия полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчивается в июле 2017 года и до этого момента омский городской совет должен из представленных специальной комиссией кандидатов выбрать нового мэра.

Новый лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников сегодня ясно дал понять, что не готов стать мэром Омска.

Главный финансист Инна Парыгина не планирует стать мэром Омска, но готова работать при новой власти

В прессу уже попадала информация о том, что на эту должность могут претендовать нынешний гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест, министр природных ресурсов Омской области Александр Винокуров и управляющий местным отделением «Сбербанка» Игорь Меркулов.

По информации, озвученной губернатором Омской области Виктора Назарова, кандидатуры этих трех персон сейчас согласовывает Москва. Кроме того, в ротации также значились первый заместитель мэра Сергей Фролов, представитель ГК «Титан» Валерий Бойко и лидер омских единороссов Юрий Тетянников.

При этом Шелест и Бойко уже отказались от подобного карьерного роста. Как выяснилось, Тетянников тоже не готов покинуть Омский район, где он по-прежнему является первым заместителем главы, совмещая партийную и муниципальную должности, и перебраться в город.

Отвечая на вопрос журналистов о подобной перспективе, он развеял иллюзии.