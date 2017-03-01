«День благодарности — это особая дата, которая появилась в нашем государственном и общественном календаре совсем недавно. Однако столь молодой праздник на самом деле основан на глубоком историческом фундаменте. Он является напоминанием о тех непростых временах, когда во всей силе были проявлены самые драгоценные человеческие качества — милосердие, сострадание, взаимовыручка, самопожертвование», — отметил в своем обращении глава государства.

Обращение президента зачитала госсекретарь Гульшара Абдыкаликова на форуме Ассамблеи народа Казахстана.

«Отмечая День благодарности, мы, с одной стороны, смотрим в прошлое, отдавая должное духовному подвигу нашего народа. А с другой стороны, уверенно заглядываем в будущее, путь к которому выстроен на прочных нравственных основах», — сказал Нурсултан Назарбаев.

«Я благодарен казахстанскому народу за то единство, за то воодушевление, с которым мы вместе строим независимую страну. Уверен, что и дальше будут крепнуть традиции благотворительности и взаимопомощи», — отметил он.

«Искренне поздравляю всех с Днем благодарности! Желаю всем семейного счастья, семейного благополучия, дружбы и процветания!» — отмечается в обращении.

День благодарности отмечается в Казахстане с 1 марта 2016 года.