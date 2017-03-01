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11:05 (мск), источник: Om1.ru

Тетянников опроверг слух, что заменит вице-мэра Касьянову

Лидер омского отделения «Единой России» заявил, что не получил предложения от нынешней команды мэра.

Сегодня, 1 марта на пресс-конференции лидер омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников прокомментировал информацию, распространенную сайтом «Коммерческие вести». Ресурс предположил, что секретарь омских единороссов может сменить вице-мэра по социальным вопросам Ирину Касьянову.

Впрочем, сам Юрий Тетяников опроверг факт предложения от команды мэра Вячеслава Двораковского.

Юрий Тетянников, лидер омского отделения «Единой России»:

— Мне не поступало предложение от нынешнего мэра заменить Ирину Касьянову. Мы с ней знакомы, и взаимодействовали в социальных проектах. Придет новый мэр, а с ним и новая команда.

Также глава омских единороссов добавил, что у него остались незаконченные дела в должности замглавы Омского района. По крайней мере, как заметил Тетянников, до конца года он будет занят именно этим.

Заметим, что лидер ЕР не был категоричен относительно поста в команде нового мэра, выборы которого могут пройти 19 апреля.

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