Тетянников опроверг слух, что заменит вице-мэра Касьянову
Лидер омского отделения «Единой России» заявил, что не получил предложения от нынешней команды мэра.
Лидер омского отделения «Единой России» заявил, что не получил предложения от нынешней команды мэра.
Сегодня, 1 марта на
Впрочем, сам Юрий Тетяников опроверг факт предложения от команды мэра Вячеслава Двораковского.
Юрий Тетянников, лидер омского отделения «Единой России»:
— Мне не поступало предложение от нынешнего мэра заменить Ирину Касьянову. Мы с ней знакомы, и взаимодействовали в социальных проектах. Придет новый мэр, а с ним и новая команда.
Также глава омских единороссов добавил, что у него остались незаконченные дела в должности замглавы Омского района. По крайней мере, как заметил Тетянников, до конца года он будет занят именно этим.
Заметим, что лидер ЕР не был категоричен относительно поста в команде нового мэра, выборы которого могут пройти 19 апреля.