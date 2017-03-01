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13:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Михаил Бабич о Рустаме Минниханове: «Нет вопросов, которые он знает поверхностно»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич бывает в Татарстане часто, и с Президентом Татарстана знаком не понаслышке.

Источник: ИА Татар-информ

О Рустаме Минниханове как чиновнике, политике и человеке, знакомством с которым, по его словам, можно гордиться, незадолго до юбилея лидера республики, он рассказал в своем интервью ГТРК «Татарстан».

«Нет вопросов, которые он знает поверхностно. Он всегда в них разберется. Детально. Он всегда выверит подходы в отношении любого вопроса и после этого принимает решение», — так Михаил Бабич охарактеризовал подход Рустама Минниханова к решению задач.

Татарстану действительно есть чем гордиться. И все это потому, что республика и ее Президент не боятся стать первопроходцами, уверен Полномочный представитель Президента России в ПФО.

«Все самые лучшие институты развития, ОЭЗ, промышленные кластеры, ИТ-парки сегодня — в Татарстане. Это визитная карточка, которая работает не только на Татарстан, но и на всю страну. Приезжают губернаторы, приезжают их специалисты, приезжают инвесторы и учатся тому, как можно сделать и добиться того, чтобы эти институты эффективно работали и давали результат. Татарстан сегодня является полигоном для управленческих технологий, которые внедряются, реализуются и которыми щедро делятся с коллегами по всей стране», — добавил он.

Говоря о личных и деловых качествах Рустама Минниханова, Михаил Бабич в качестве примера выбрал один из самых ярких образов — любимый Президентом Татарстана хоккей: «Как мужчина он “очень мужчина”. Все, что в слово “мужчина” хорошее можно вложить, — все это в Рустаме присутствует. Это и хороший спортивный азарт, это великолепная спортивная форма. В спорте он очень глубокий, надежный, очень по-мужски правильный и очень командный. Он всегда даст пас. Он всегда готов быть и первым и вторым номером в зависимости от того, как развивается та или иная комбинация. Это тоже очень важное качество».

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