Михаил Бабич о Рустаме Минниханове: «Нет вопросов, которые он знает поверхностно»

О Рустаме Минниханове как чиновнике, политике и человеке, знакомством с которым, по его словам, можно гордиться, незадолго до юбилея лидера республики, он рассказал в своем интервью ГТРК «Татарстан».

«Нет вопросов, которые он знает поверхностно. Он всегда в них разберется. Детально. Он всегда выверит подходы в отношении любого вопроса и после этого принимает решение», — так Михаил Бабич охарактеризовал подход Рустама Минниханова к решению задач.

Татарстану действительно есть чем гордиться. И все это потому, что республика и ее Президент не боятся стать первопроходцами, уверен Полномочный представитель Президента России в ПФО.