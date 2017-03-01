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11:46 (мск), источник: Вести Сочи

Путин похвалил Потанина за курорт «Роза Хутор»

1 марта Президент России Владимир Путин осмотрел в Красноярске экспозицию макетов объектов, строящихся к зимней Универсиаде-2019. Подробные пояснения главе государства по проекту горнолыжного комплекса «Бобровый лог» дал гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, компания которого реализует проект.

Источник: Вести Сочи

«В Сочи на Красной Поляне у вас получилось хорошо», — отметил Путин, имея в виду горнолыжный курорт «Роза Хутор», принадлежащий «Интерросу» Владимира Потанина.

Глава «Норникеля» рассказал, что многое из того, что было опробовано при строительстве в Сочи, применяется и сейчас, при реализации нового проекта. По его словам, протяженность трассы горнолыжного комплекса составляет 10 км, предполагается строительство двух подъемников. После проведения Универсиады пропускная способность комплекса расширится.

«Сделайте здесь не хуже. Надо в чем-то лучше делать уже», — цитирует Путина ТАСС.

Президент считает, что Олимпиада-2014 преобразила Сочи, позволила масштабно обновить не только спортивную, но и транспортную, туристическую, культурную и социальную городскую инфраструктуру. Сейчас это приносит отдачу, хотя до Игр по данному поводу было много сомнений, отметил Путин.

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