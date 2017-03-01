Путин похвалил Потанина за курорт «Роза Хутор»

«В Сочи на Красной Поляне у вас получилось хорошо», — отметил Путин, имея в виду горнолыжный курорт «Роза Хутор», принадлежащий «Интерросу» Владимира Потанина.

Глава «Норникеля» рассказал, что многое из того, что было опробовано при строительстве в Сочи, применяется и сейчас, при реализации нового проекта. По его словам, протяженность трассы горнолыжного комплекса составляет 10 км, предполагается строительство двух подъемников. После проведения Универсиады пропускная способность комплекса расширится.

«Сделайте здесь не хуже. Надо в чем-то лучше делать уже», — цитирует Путина ТАСС.

Президент считает, что Олимпиада-2014 преобразила Сочи, позволила масштабно обновить не только спортивную, но и транспортную, туристическую, культурную и социальную городскую инфраструктуру. Сейчас это приносит отдачу, хотя до Игр по данному поводу было много сомнений, отметил Путин.