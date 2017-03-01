В Госдуме пообещали не менять календарь российских праздников

«Мы считаем, что в этом нет смысла. Вот есть некий календарь, он подвергся в какой-то момент ревизии, поскольку Россия немножко в другое состояние перешла, — все, давайте на этом остановимся и какое-то время трогать его не будем. Не будем трогать», — сказал Исаев журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию в среду.

Он напомнил, что в 2000-е годы в календарь праздников был введен День народного единства, поскольку «попытка сделать 7 ноября днем национального примирения и согласия не удалась», праздничным днем установлено 12 июня и решен вопрос с зимними каникулами и майскими праздниками. «Все. После этого мы считаем, что все достаточно устоялось», — заявил Исаев. Он напомнил, что некоторые депутаты Госдумы регулярно выдвигают инициативы о переносе Дня России, Дня защитника Отечества и учреждении новых праздников.