Мосгордума учредила новый праздник в столице — День московского транспорта

«Нужность праздника неоднократно подчеркивалась, в Москве существует большое количество частных перевозчиков, высококвалифицированные люди, но, так сказать, лишенные своего профессионального праздника. В этой связи целесообразно утвердить единый День московского транспорта и объединить все существующие отдельные корпоративные праздники», — сказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев.

Ранее инициатива о внесении соответствующих изменений в закон «О праздниках города Москвы» была внесена на рассмотрение Мосгордумы мэром столицы Сергеем Собяниным. Согласно документу, праздник будут отмечать во вторую субботу июля. Дата приурочена к запуску 7 июля 1872 года конки — первого вида городского общественного транспорта в Москве. Праздник предложено учредить в связи с развитием столичного транспорта и его значением для функционирования и развития города.