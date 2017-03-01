Южный Урал не попал в топ-100 туристических брендов России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал «Отдых в России» при содействии исследовательского агентства BCGroup опубликовали национальный рейтинг туристических брендов.

Хотя в списке целых 100 брендов, Челябинская область в этом рейтинге вообще не фигурирует. В список не смогли попасть ни Аркаим, ни Каслинское литьё.

На 1 месте оказалась Третьяковская галерея (Москва), на 2 — Московский Кремль (Москва), на 3 — Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Надо сказать, что в рейтинг не попала не только Челябинская область — отсутствуют все уральские регионы. Зато Сибирь представлена довольно широко — так Алтайский мёд (Алтай) расположился на 22 месте, река Енисей (Красноярский край) — на 25 месте. Также в списке бренды Дальнего Востока, Поволжья, Центральной части и Юга России.

После того, как были собраны данные, опросили тысячу жителей разных регионов — людей спрашивали, известен ли им тот или иной бренд, ассоциируется ли данный бренд с конкретным регионом и хотели бы вы посетить этот регион, чтобы ближе познакомится с данным брендом. Как пояснил руководитель проекта Арсен Аристакесян, «мы предложили региональным департаментам по туризму самостоятельно определить, что они “продвигают” и что считают “визитными карточками” своих территорий… Бренды далеко не всех регионов вошли в итоговую сотню. К сожалению, такова объективная реальность. К тому же выяснилось, что ситуация в некоторых сегментах внутреннего туризма продолжает оставаться “аховой”. Почему? Надеюсь, это тема для дальнейшей серьёзной дискуссии».