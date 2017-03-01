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11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Ольга Антипина начала замещать губернатора на посту главы правительства

Первый зампред правительства Пермского края Ольга Антипина выбрана Максимом Решетниковым в качестве исполняющего главы кабмина на период отсутствия в регионе губернатора.

Об этом «Ъ» сообщил собеседник в кабмине. Господин Решетников лично возглавляет правительство. На прошлой неделе госпожа Антипина уже возглавляла несколько дней правительство, на сервере раскрытия официальной информации за ее подписью было опубликовано несколько постановлений кабмина.

В структуре правительства Прикамья три первых вице-премьера: помимо госпожи Антипиной — Владимир Рыбакин и Роман Кокшаров. Первый уже поработал и.о. председателя правительства один день — 7 февраля, после чего отдал бразды правления кабинетом новому губернатору.

Ранее госпожа Антипина руководила Минфином, но была уволена прежним губернатором Виктором Басаргиным с поста. Новый глава вернул ее в правительство и повысил до первого зама.

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