Ольга Антипина начала замещать губернатора на посту главы правительства

Об этом «Ъ» сообщил собеседник в кабмине. Господин Решетников лично возглавляет правительство. На прошлой неделе госпожа Антипина уже возглавляла несколько дней правительство, на сервере раскрытия официальной информации за ее подписью было опубликовано несколько постановлений кабмина.



В структуре правительства Прикамья три первых вице-премьера: помимо госпожи Антипиной — Владимир Рыбакин и Роман Кокшаров. Первый уже поработал и.о. председателя правительства один день — 7 февраля, после чего отдал бразды правления кабинетом новому губернатору.



Ранее госпожа Антипина руководила Минфином, но была уволена прежним губернатором Виктором Басаргиным с поста. Новый глава вернул ее в правительство и повысил до первого зама.