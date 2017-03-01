Филип о результатах визита миссии МВФ в Молдову

Об этом он заявил во вторник на брифинге по итогам работы Миссии МВФ в Молдове.

«В целом, это положительные результаты, хотя всегда есть отрасли, где нужно прилагать усилия, чтобы улучшить положение дел. Мы полны решимости выполнить все взятые на себя обязательства. Если даже иногда меры, которые предстоит принять, непопулярны и некомфортны, в конечном итоге они направлены на наше благо», — заявил Филип.

Он подчеркнул, что «вдохновляет действовать и достигнутый прогресс». По его словам, улучшен прогноз показателей макроэкономического развития. Так, согласно прогнозам, рост ВВП в 2017 г. составит не 3%, как прогнозировали ранее, а 4,5%. В то же время окончательные итоги за 2016 г., согласно прогнозам, покажут рост ВВП на 4%. Среди успехов премьер также назвал значительное снижение уровня инфляции в 2016 году — с 13,5% в 2015 году до рекордных за последние годы 2,4%.

«На нынешний год, планируется удерживать инфляцию в рамках коридора, установленного Национальным банком. Также ожидается рост средней заработной платы на 10,1% — до 5600 леев (260 евро). Рост экспорта прогнозируется на 10%, а импорта — на 8%. Это позволит добиться роста поступлений в бюджет и роста инвестиций», — отметил Филип.

Он сообщил о том, что до конца марта будет представлен документ об экономическом развитии, который ляжет в основу совершенствования программы «Молдова-2020», а также будет отражать основные цели будущей программы «Молдова-2030».