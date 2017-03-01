Филип: свет и тепло подорожают

Об этом он заявил во вторник на брифинге по итогам работы Миссии МВФ в Молдове.

По его словам, многое еще предстоит сделать, в том числе осуществить структурные реформы для улучшения положения дел в энергетическом секторе.

«Повышение тарифов на электроэнергию и тепло будет осуществлено в строгом соответствии с методологиями Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), которые позволят покрыть операционные расходы, инвестиции, в том числе за счет поддержки иностранных партнеров, потери в сетях и убытки, понесенные в 2011—2015 гг. Рассчитываем на помощь в этом процессе со стороны Всемирного банка и Энергетического сообщества ЕС», — сказал Филип.

Он заявил о намерении выполнять взятые перед МВФ обязательства. В то же время премьер отметил, что правительство намерено развивать систему социальной защиты, поддерживать социально уязвимые семьи, добиться укрепления банковского сектора, транспарентности акционеров коммерческих банков путем применения уже принятых законов.

«Нам также предстоит внедрять законы, направленные на реализацию реформы юстиции, неподкупности, борьбе с коррупцией. Это необходимо для восстановления доверия граждан, привлечения инвестиций и обеспечения устойчивого экономического развития», — сказал Павел Филип.

Он сообщил, что оценочные миссии МВФ будут приезжать в Молдову раз в шесть месяцев на протяжении трех лет. Премьер напомнил, что благодаря подписанной в ноябре прошлого года Программе с МВФ, Молдова получила доступ к средствам в размере 180 млн. для внедрения реформ, консолидации экономики и финансовой стабильности.