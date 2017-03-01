Путин: Провал российской антидопинговой системы надо признать

Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске заявил, что провал российской антидопинговой системы надо признать — система контроля за неприменением допинга не сработала.

По его словам, это надо сказать прямо и признать то, что имеющаяся и существовавшая до сих пор в России система контроля за неприменением допинга «не сработала, и это наша вина». Тем не менее, Путин вновь заявил, что государственной системы поддержки допинга, на чем настаивают эксперты и информаторы WADA, никогда не было и никогда не будет.

Глава государства также призвал сотрудничать с WADA, несмотря на имеющиеся недостатки в работе этой организации. В частности, он напомнил, что доказательством приема допинга не является то, что «там на каких-то пробах выявили какие-то царапины». Все претензии должны быть отмечены в протоколах, однако этого со стороны WADA сделано не было.

Новая система по борьбе с допингом, которая будет создана в России, перейдет из системы Минспорта и правительства к «независимой организации». По его словам, независимая антидопинговая лаборатория будет размещена на одной из площадок МГУ, ее оснастят современной техникой, оборудованием и кадрами.

Ранее доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена стал основой для мощной атаки Запада на российский спорт, которая привела к дисквалификации большого числа российских спортсменов. С самого начала скандала российская сторона и эксперты указывали, что в докладе Макларена нет никаких доказательств того, что российские спортсмены массово нарушают антидопинговые правила.

Обе части доклада содержат лишь голословные утверждения, отсылки к заявлениям неблагонадежных лиц и слухи. Тем не менее российский спорт понес существенный урон от этого доклада. Международные спортивные федерации стали дисквалифицировать российских спортсменов только на основании этого доклада, а не реальных фактов нарушения антидопинговых правил.