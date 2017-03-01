Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
9 любопытных фактов о тестостероне
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Эшелоны с немецкими танками идут в сторону России – СМИ
«Нет шансов»: Порошенко о выигранном у РФ сражении
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
11:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин: Провал российской антидопинговой системы надо признать

Путин вновь заявил, что государственной системы поддержки допинга, на чем настаивают эксперты и информаторы WADA, никогда не было и никогда не будет.

Источник: AP 2017

Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске заявил, что провал российской антидопинговой системы надо признать — система контроля за неприменением допинга не сработала.

По его словам, это надо сказать прямо и признать то, что имеющаяся и существовавшая до сих пор в России система контроля за неприменением допинга «не сработала, и это наша вина». Тем не менее, Путин вновь заявил, что государственной системы поддержки допинга, на чем настаивают эксперты и информаторы WADA, никогда не было и никогда не будет.

Глава государства также призвал сотрудничать с WADA, несмотря на имеющиеся недостатки в работе этой организации. В частности, он напомнил, что доказательством приема допинга не является то, что «там на каких-то пробах выявили какие-то царапины». Все претензии должны быть отмечены в протоколах, однако этого со стороны WADA сделано не было.

Новая система по борьбе с допингом, которая будет создана в России, перейдет из системы Минспорта и правительства к «независимой организации». По его словам, независимая антидопинговая лаборатория будет размещена на одной из площадок МГУ, ее оснастят современной техникой, оборудованием и кадрами.

Ранее доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена стал основой для мощной атаки Запада на российский спорт, которая привела к дисквалификации большого числа российских спортсменов. С самого начала скандала российская сторона и эксперты указывали, что в докладе Макларена нет никаких доказательств того, что российские спортсмены массово нарушают антидопинговые правила.

Обе части доклада содержат лишь голословные утверждения, отсылки к заявлениям неблагонадежных лиц и слухи. Тем не менее российский спорт понес существенный урон от этого доклада. Международные спортивные федерации стали дисквалифицировать российских спортсменов только на основании этого доклада, а не реальных фактов нарушения антидопинговых правил.

Россия лишилась возможности проводить ряд крупных международных соревнований. Вопиющей несправедливостью стало отстранение российской параолимпийской сборной от Параолимпиады в Рио-де-Жанейро. Позже и МОК и WADA признали, что доказательств причастности российских спортсменов к массовому нарушению антидопинговых правил в докладе Макларена нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
«Туполев» собрал макет будущего стратегического бомбардировщика
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь