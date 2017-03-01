Роспотребнадзор Приангарья расширил штат заместителей руководителя до трех человек
Дмитрий Савиных принят на должность с 1 марта.
Дмитрий Савиных принят на должность с 1 марта.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области расширило штат заместителей руководителя до трех человек. С 1 марта на должность принят замглавы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Дмитрий Савиных. Также заместителями руководителя ведомства являются Михаил Лужнов и Николай Сафронов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Ранее Дмитрий Савиных занимал должность начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании.