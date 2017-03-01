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12:27 (мск), источник: РИАЦ

Присвоение новой улице имени Виталия Чуркина в гордуме обсуждаться не будет

Никаких официальных обращений в Волгоградскую городскую Думу по этому поводу не поступало и рассматриваться они не будут.

Источник: РИАЦ

Как сообщил наш источник в гордуме, инициатива, в принципе, хорошая, но слишком поспешная. Виталий Чуркин действительно немало сделал на своем посту представителя России в ООН для укрепления авторитета нашей великой Державы. Однако, присвоение объектам его имени на данный момент исключено в связи с существующими законодательными ограничениями.

Еще в 2006 году гордумой принято решение «Об утверждении положения об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде». Согласно документу, увековечение памяти производится не ранее чем через пять лет после кончины гражданина, память которого предполагается увековечить.

Исключением является увековечение памяти почетных граждан города-героя Волгограда, Героев Советского Союза и Героев России, государственных и общественных деятелей — уроженцев Волгоградской области, внесших значительный вклад в развитие Волгограда. Виталий Чуркин, при всем уважении к его памяти, ни к одной из названных категорий не относится.

Напомним, вчера предложение присвоить одной из улиц города-героя имя дипломата Виталия Чуркина обсуждалось на заседании Общественной палаты Волгограда.

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