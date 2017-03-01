Присвоение новой улице имени Виталия Чуркина в гордуме обсуждаться не будет
Никаких официальных обращений в Волгоградскую городскую Думу по этому поводу не поступало и рассматриваться они не будут.
Никаких официальных обращений в Волгоградскую городскую Думу по этому поводу не поступало и рассматриваться они не будут.
Как сообщил наш источник в гордуме, инициатива, в принципе, хорошая, но слишком поспешная. Виталий Чуркин действительно немало сделал на своем посту представителя России в ООН для укрепления авторитета нашей великой Державы. Однако, присвоение объектам его имени на данный момент исключено в связи с существующими законодательными ограничениями.
Еще в 2006 году гордумой принято решение «Об утверждении положения об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в
Исключением является увековечение памяти почетных граждан
Напомним, вчера предложение присвоить одной из улиц