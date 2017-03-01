Власти Москвы рассмотрят предложения о бесплатном проезде в День московского транспорта

«Будут всяческие акции, мы рассмотрим предложения о бесплатном проезде в этот праздник», — сказал Корнеев.

Ранее Мосгордума учредила новый праздник в столице — День московского транспорта.

Инициатива о внесении соответствующих изменений в закон «О праздниках города Москвы» была внесена на рассмотрение Мосгордумы мэром столицы Сергеем Собяниным. Согласно документу, праздник будут отмечать во вторую субботу июля. Дата приурочена к запуску 7 июля 1872 г. конки — первого вида городского общественного транспорта в Москве. Праздник предложено учредить в связи с развитием столичного транспорта и его значением для функционирования и развития города.