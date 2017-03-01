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17:26 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Власти Москвы рассмотрят предложения о бесплатном проезде в День московского транспорта

Власти Москвы рассмотрят предложения о бесплатном проезде в День московского транспорта. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Андрей Корнеев.

Источник: AP 2017

«Будут всяческие акции, мы рассмотрим предложения о бесплатном проезде в этот праздник», — сказал Корнеев.

Ранее Мосгордума учредила новый праздник в столице — День московского транспорта.

Инициатива о внесении соответствующих изменений в закон «О праздниках города Москвы» была внесена на рассмотрение Мосгордумы мэром столицы Сергеем Собяниным. Согласно документу, праздник будут отмечать во вторую субботу июля. Дата приурочена к запуску 7 июля 1872 г. конки — первого вида городского общественного транспорта в Москве. Праздник предложено учредить в связи с развитием столичного транспорта и его значением для функционирования и развития города.

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