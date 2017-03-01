Делегаты FISU приедут в Красноярск в рамках подготовки к Универсиаде

«Мы взаимодействуем со всеми международными федерациями, потому что, вы знаете, все соревнования проходят по требованиям международной федерации. В этом отношении все технические делегаты, которые посещали Красноярск и которые в ближайшее время приедут, они своим опытом делятся и уже определённые коррективы в процесс подготовки внесены», — сказал Матыцин на совещании о ходе подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

Кроме того, федерация будет вести также и дальше борьбу с допингом в спорте.

«Безусловно FISU будет делать все необходимое для того, чтобы спорт среди студентов был чистым. Мы уже два года назад приняли образовательную программу совместно с WADA, это программа для университетов. Она переведена на пять языков, сейчас активно реализуется на территории РФ», — отметил глава Федерации.