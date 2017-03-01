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14:00 (мск), источник: ТАСС

ЦИК РФ зарегистрировал депутатом Госдумы боксера Дмитрия Пирога

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании передал думский мандат Александра Меткина боксеру Дмитрию Пирогу.

«Зарегистрировать депутата Государственной думы седьмого созыва Пирога Дмитрия Юрьевича», — говорится в постановлении ЦИК.

Меткин, избравшийся по Краснодарской региональной группе, ушел из Госдумы в феврале по собственному желанию. Как пояснил журналистам секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, Меткин получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае и решил вернуться на производство. Его мандат по решению партии перешел боксеру, бывшему чемпиону мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрию Пирогу. Он занимает десятую строчку краснодарской группы федерального списка единороссов.

По закону в случае прекращения полномочий депутата Госдумы, избранного по федеральному списку, его мандат передается кандидату из той же региональной группы по решению партии. Если партия в течение двух недель не предоставит Центризбиркому решение, комиссия сама передает его кандидату, стоящему в данной региональной группе списка первым в очереди на замещение вакантного мандата.

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