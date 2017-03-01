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11:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Свердловский Краснотурьинск всё-таки лишили прямых выборов мэра

Ранее позиция многих депутатов уральского моногорода была однозначной — выбирать градоначальника краснотурьинцы должны самостоятельно.

В Свердловской области депутаты городской думы Краснотурьинска проголосовали за поправки в устав муниципалитета отменяющие прямые выборы градоначальника. Теперь глава городского округа будет избираться на конкурсной основе самими депутатами гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За данное решение проголосовало 14 депутатов. Некоторые из них поменяли свою позицию по данному вопросу в последнее время. Как сообщают местные издания, это произошло после того, как с народными избранниками «поработали» областные чиновники. Они заявляли, что из-за упрямства депутатов городская казна может лишиться финансовой поддержки области, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Также депутатами были утверждены поправки, отменяющие партийные списки на выборах в городскую думу, которые состоятся осенью 2017 года и теперь будут представлены кандидатами только по мажоритарным округам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области Краснотурьинск оставался последним муниципалитетом, который не хотел переходить на систему конкурсного назначения градоначальника. Согласно вступившему в силу в начале 2016 года региональному закону по «советской» системе должны назначаться главы всех муниципалитетов области за исключением крупных городов — Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также закрытых территориальных образований.

Депутаты направляли запросы с просьбой сохранить прямые выборы мэра в областную администрацию и депутатам Законодательного собрания. Но везде получали ответы, что региональный закон не предусматривает возможность сохранения прямых выборов главы Краснотурьинска.

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