Савченко о намерении поехать в Крым
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко намерена в будущем посетить Крым. Об этом она сказала в эфире канала NewsOne.
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко намерена в будущем посетить Крым. Об этом она сказала в эфире канала NewsOne.
Отвечая на вопрос зрителя о том, собирается ли Савченко посетить Крым, нардеп ответила: «Когда люди так говорят, это звучит как команда к действию».
При этом она подчеркнула, что уже думала над этой поездкой.
«Не думайте, что я об этом не думала. Не думайте, что я не собираюсь
Савченко вместе с руководителем общественной организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что «сознательно пошла на риск», чтобы освободить «украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала». По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.