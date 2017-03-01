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12:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко о намерении поехать в Крым

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко намерена в будущем посетить Крым. Об этом она сказала в эфире канала NewsOne.

Источник: "РИА Новости" Украина

Отвечая на вопрос зрителя о том, собирается ли Савченко посетить Крым, нардеп ответила: «Когда люди так говорят, это звучит как команда к действию».

При этом она подчеркнула, что уже думала над этой поездкой.

«Не думайте, что я об этом не думала. Не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым, в украинский Крым. И не только я», — сказала Савченко.

Савченко вместе с руководителем общественной организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что «сознательно пошла на риск», чтобы освободить «украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала». По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

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