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13:23 (мск), источник: Sputnik.by

Макей: Беларусь не может закрывать глаза на проблему беженцев в ЕС

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Беларусь в переговорах с ЕС об облегчении визового режима не может не учитывать те вызовы и угрозы, которые несет с собой большое количество беженцев в странах Евросоюза, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Источник: Sputnik.by

С ноября 2014 года Беларусь и ЕС провели три раунда консультаций по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и о реадмиссии.

Есть проблемы, которые надо обсуждать

Ранее в МИД отмечали, что соглашение о реадмиссии является основным спорным моментом в переговорах Минска и Брюсселя об облегчении визового режима. Также представители МИД поясняли, что Минск не может подписать это соглашение из-за отсутствия инфраструктуры для приема беженцев.

«Есть, к сожалению, несколько проблем, на которые мы не можем закрывать глаза, особенно в нынешней ситуации, связанной с наплывом огромного количества мигрантов в Европу. Поэтому мы должны, проводя переговоры по визовому режиму с ЕС, учитывать в первую очередь те вызовы и опасности, которые могут иметь негативные последствия для Беларуси, что мы и делаем», — сказал Макей журналистам.

Он отметил, что около месяца назад белорусская делегация посетила Брюссель, где обсудила вопросы, связанные с перспективами облегчения визового режима для республики.

«Мы работаем над облегчением визового режима с ЕС. Не могу сказать, что там нет каких-то шероховатостей. Есть проблема, которую мы должны обсуждать, и мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами», — подчеркнул глава МИД. Однако, по словам министра, развитие отношений Минска с Евросоюзом в целом идет в позитивном ключе.

Нацелить «Восточное партнерство» на экономику

Макей также выразил мнение, что инициатива Евросоюза «Восточное партнерство» должна стать более ориентированной на экономические проекты.

«Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с ЕС шести стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Всего за время действия программы странам-участницам ВП было выделено со стороны ЕС 3,2 миллиарда евро на реализацию различных программ по развитию.

Ранее в МИД Беларуси заявляли о необходимости активизировать проектную работу по линии многостороннего трека ВП.

«Мы очень плотно работаем со всеми странами-участницами Восточного партнерства. Мы готовим предложения по тому, как сделать так, чтобы эта инициатива действовала более активно, и у нас есть абсолютно единое и полное понимание того, как сделать эту инициативу более эффективной. Мы исходим из того, что она должна быть проектоориентированной, нацеленной на то, чтобы в рамках этой инициативы было меньше “говорильни”, а предлагалось больше конкретных реальных проектов, которые могли бы принести конкретную отдачу нашим странам и народам», — сказал Макей.

Министр рассказал, что в Брюсселе в ноябре состоится очередной саммит ВП, а в июне планируется встреча глав МИД стран ЕС и ВП. На этой встрече, как ожидается, будут подняты вопросы дальнейшего развития инициативы.

В Минске не против ассоциации Грузии с ЕС

Макей также заявил, что ассоциация Грузии с ЕС открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества.

В среду в Минске проходят переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили.

«Нам нужно использовать какие-то новые открывающиеся окна и возможности для сотрудничества. Хотят они более тесно сотрудничать с ЕС, ради бога. Надо подумать, как мы можем взаимодействовать с той же самой Грузией и другими странами, которые хотят иметь более тесные ассоциированные отношения с ЕС, имея в виду нашу внешнеэкономическую деятельность», — заявил министр.

Он предположил, что через эти страны появится возможность получить больший доступ к рынку Евросоюза по интересующим направлениям.

«Конечно, существуют определенные опасения. Об этом тоже говорится очень много. Опасения с точки зрения того, что более дешевые товары могут хлынуть на наш рынок. Но это наоборот должно подстегивать нас к тому, чтобы мы работали над качеством, конкурентоспособностью нашей продукции. Я убежден, что мы сможем больше получить дивидендов в этом плане», — добавил Макей.

Он предложил в этой ситуации «не выдумывать какие-то эфемерные опасности» для белорусской экономики и партнеров страны по ЕАЭС, а «реально смотреть на ситуацию».

«Если мы увидим, что более тесное сотрудничество той или иной страны с ЕС наносит ущерб нашей экономике, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Но мы не можем сейчас с теоретической точки зрения выдумывать какие-то угрозы и опасности. Надо смотреть реально на развитие ситуации», — добавил министр.

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