СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Супруга
ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Супруга
«Информация Mediapart: Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник близкий к партии «Републиканцы», — написала журналистка. Позднее ее записью поделился и аккаунт самого издания.
Ранее в среду стало известно, что судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. За некоторое время до этого сообщили о срочной отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства.
Ожидается, что в полдень Фийон выступит перед журналистами. Некоторые наблюдатели отмечают, что в сложившихся условиях кандидат фактически лишен возможности нормально вести избирательную кампанию.
Скандал вокруг супруги
Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.
Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
Введи в поиске этот адрес: ⓏⓎⓁⓉ.ⓇⓊ