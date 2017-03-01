СМИ сообщили о задержании супруги Фийона

«Информация Mediapart: Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник близкий к партии «Републиканцы», — написала журналистка. Позднее ее записью поделился и аккаунт самого издания.

​Ранее в среду стало известно, что судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. За некоторое время до этого сообщили о срочной отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства.

Ожидается, что в полдень Фийон выступит перед журналистами. Некоторые наблюдатели отмечают, что в сложившихся условиях кандидат фактически лишен возможности нормально вести избирательную кампанию.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.