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13:28 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о задержании супруги Фийона

ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Супруга экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона Пенелопа задержана, ведется обыск, написала в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

Источник: РИА Новости

«Информация Mediapart: Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник близкий к партии «Републиканцы», — написала журналистка. Позднее ее записью поделился и аккаунт самого издания.

​Ранее в среду стало известно, что судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. За некоторое время до этого сообщили о срочной отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства.

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Ожидается, что в полдень Фийон выступит перед журналистами. Некоторые наблюдатели отмечают, что в сложившихся условиях кандидат фактически лишен возможности нормально вести избирательную кампанию.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Проверка в отношении супруги Фийона была инициирована 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году

Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Комментарии
12
Алексей Бутузов
Французы во Франции ,как русские в России ничего не решают Ротшильды в наглую тянут своего - Эммануэль Макрон в 2008 году Макрон был принят на работу в Rothschild et Cie Banque, где сделал стремительную карьеру и всего за четыре года из аналитика дорос до партнера.
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Иван Петров
Началась предвыборная гонка и подковёрная возня.
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