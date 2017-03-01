Главой «Ростелекома» стал Михаил Осеевский

«Я сейчас дам указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров и чтобы он принял все необходимые решения», — заявил премьер на встрече с Осеевским.

Осеевский поблагодарил Медведева за доверие и выразил мнение, что новая должность потребует от него серьезной ответственности, поскольку «Ростелеком» является базовой компанией для всей телекоммуникационной отрасли России. «И от того, насколько этот сервис будет современным и доступным, зависит и качество жизни граждан нашей страны, и возможности создания новой, умной цифровой экономики», — подчеркнул он.

Осеевский заметил, что за последние годы «Ростелеком» серьезно изменил структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону предоставления цифровых сервисов.

«Тем не менее очевидно, что объем предоставления этих услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, реализацию программы устранения цифрового неравенства. Думаю, что есть серьезные ресурсы для повышения внутренней эффективности, сокращения издержек», — сказал он, отметив, что именно над этим планирует работать в ближайшее время.