Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Вы человек": Самбурская обратилась к Фадееву
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
13:50 (мск), источник: РИА Новости

Главой «Ростелекома» стал Михаил Осеевский

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал директиву правительства о назначении зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского главой «Ростелекома».

Источник: РИА "Новости"

«Я сейчас дам указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров и чтобы он принял все необходимые решения», — заявил премьер на встрече с Осеевским.

Читайте также
Главу «Ростелекома» Калугина отправили в отставку

Осеевский поблагодарил Медведева за доверие и выразил мнение, что новая должность потребует от него серьезной ответственности, поскольку «Ростелеком» является базовой компанией для всей телекоммуникационной отрасли России. «И от того, насколько этот сервис будет современным и доступным, зависит и качество жизни граждан нашей страны, и возможности создания новой, умной цифровой экономики», — подчеркнул он.

Осеевский заметил, что за последние годы «Ростелеком» серьезно изменил структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону предоставления цифровых сервисов.

«Тем не менее очевидно, что объем предоставления этих услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, реализацию программы устранения цифрового неравенства. Думаю, что есть серьезные ресурсы для повышения внутренней эффективности, сокращения издержек», — сказал он, отметив, что именно над этим планирует работать в ближайшее время.

Медведев выразил надежду, что компания увеличит количество сервисов, удобных как для граждан, так и для других компаний, и будет меняться в соответствии с тем, как меняется в целом этот рынок в мире

«Надеюсь, что и наша государственная компания будет соответствовать всем современным тенденциям», — заключил глава кабмина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Решение ЕС по визам – совсем не такое, которого ждали украинцы. Мнение
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь