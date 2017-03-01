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14:39 (мск), источник: УНИАН

Британский министр позавтракал в столичной пиццерии ветеранов АТО

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонс сегодня, 1 марта, позавтракал в пиццерии «Ветерано», которую открыли ветераны АТО.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

«Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригласил Кличко позавтракать в киевскую пиццерию “Ветерано”», — написала она.

После завтрака Джонсон пошел на прогулку по Софиевской площади.

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