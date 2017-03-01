Британский министр позавтракал в столичной пиццерии ветеранов АТО

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

«Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригласил Кличко позавтракать в киевскую пиццерию “Ветерано”», — написала она.

После завтрака Джонсон пошел на прогулку по Софиевской площади.