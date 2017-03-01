Муниципалитеты Приангарья просят снизить налог на имущество ТЦ, чтобы они не закрылись
Мэры муниципалитетов Иркутской области попросили снизить ставку по новому налогу на имущество организаций, к которым относятся торговые и деловые центры.
Мэры муниципалитетов Иркутской области попросили снизить ставку по новому налогу на имущество организаций, к которым относятся торговые и деловые центры.
Как 1 марта 2017 года сообщила
Напомним, в прошлом году правительство Иркутской области инициировало законопроект о внесении изменений в закон «О налоге на имущество организаций», которым предлагалось установить налоговую ставку в размере 2% от кадастровой стоимости для деловых и торговых центров площадью более 1 тыс. кв.м с 2017 года, площадью более 750 кв. м — с 2018 года, площадью более 500 кв. м — с 2019 года и площадью более 250 кв. м — с 2020 года. В ноябре 2016 года законопроект был принят в первом чтении, однако было решено при дальнейшей работе внести в него коренные изменения. В частности, предлагается на год отсрочить вступление закона в силу, что позволит предпринимателям проанализировать результаты новой кадастровой оценки, проведенной в 2016 году, даст время просчитать расходы. Кроме того, предложено не делить объекты на категории исходя из площади, а ввести сплошное налогообложение для объектов любой площади.
По итогам обсуждения
«Законопроект непростой, и нам необходимо взвешенно подойти к его принятию, определив оптимальную налоговую ставку, которая будет комфортной и для бизнеса, и для бюджетов различных уровней. Естественно, в связи с новым подходом — переходу к сплошному налогообложению — появляется возможность снизить ставку по сравнению с 2%, предложенными правительством, — пояснила Наталья Дикусарова. — Кроме того, муниципальным образованиям после принятия данного закона придется принимать свои решения по ставке для физических лиц — индивидуальных предпринимателей».