Муниципалитеты Приангарья просят снизить налог на имущество ТЦ, чтобы они не закрылись

Как 1 марта 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания, с такой просьбой они выступили на рабочем совещании в ЗС. Мэры отмечают, что данный вид бизнеса не относится к высокодоходному, поэтому они опасаются, что центры, на которые будет распространён повышенный налог, закроются. Так, по подсчетам одного из муниципалитетов, доходность такого бизнеса составляет 17%. Поэтому повышение налоговой нагрузки может серьёзно ударить по предпринимателям и даже вынудить прекратить свою деятельность. Поэтому оптимальной налоговой ставкой большинство мэров считают 0,5%. На примере муниципального рынка в одном из городов Иркутской области было просчитано, что при ставке в 2% налоговая нагрузка на предприятие вырастет в три раза, а его доходность упадет на 40%.

Напомним, в прошлом году правительство Иркутской области инициировало законопроект о внесении изменений в закон «О налоге на имущество организаций», которым предлагалось установить налоговую ставку в размере 2% от кадастровой стоимости для деловых и торговых центров площадью более 1 тыс. кв.м с 2017 года, площадью более 750 кв. м — с 2018 года, площадью более 500 кв. м — с 2019 года и площадью более 250 кв. м — с 2020 года. В ноябре 2016 года законопроект был принят в первом чтении, однако было решено при дальнейшей работе внести в него коренные изменения. В частности, предлагается на год отсрочить вступление закона в силу, что позволит предпринимателям проанализировать результаты новой кадастровой оценки, проведенной в 2016 году, даст время просчитать расходы. Кроме того, предложено не делить объекты на категории исходя из площади, а ввести сплошное налогообложение для объектов любой площади.

По итогам обсуждения вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова сказала, что налоговая ставка должна быть снижена относительно предложенных 2%. При этом размер ставки должен быть рассчитан на основе перечня из 17 тыс. объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости. Кроме того, необходимо сопоставить разные территории Иркутской области, поскольку экономическая ситуация в них разная, также должен быть проведен анализ, как повлияет принятие законопроекта на состояние малого и среднего бизнеса. А после принятия решения по размеру ставки необходимо рассмотреть категории объектов, которым могут быть предоставлены налоговые льготы.

«Законопроект непростой, и нам необходимо взвешенно подойти к его принятию, определив оптимальную налоговую ставку, которая будет комфортной и для бизнеса, и для бюджетов различных уровней. Естественно, в связи с новым подходом — переходу к сплошному налогообложению — появляется возможность снизить ставку по сравнению с 2%, предложенными правительством, — пояснила Наталья Дикусарова. — Кроме того, муниципальным образованиям после принятия данного закона придется принимать свои решения по ставке для физических лиц — индивидуальных предпринимателей».