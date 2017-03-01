«Не запрещено»: в УрФУ объяснили новую «оптимизацию» профессорско-преподавательского состава

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, каждый институт как основная образовательная структурная единица университета руководствуется в своей деятельности дифференцированным подходом к расчету штатов в разрезе направлений и специальностей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года (№ 722-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»), определяющим следующее соотношение преподаватель/студент: на 2016 г. — 1 к 11,1 и на 2017 год — 1 к 11,6.

«Возможность изменения долей ставок в учреждении высшего образования никак не зависит от времени, в том числе нормативно-правовыми актами не запрещено их изменение в течение учебного семестра. Изменение долей ставок в университете производится в соответствии с трудовым законодательством об изменении условий трудовых договоров», — уточнили в вузе.

Там также отметили, что выполняя вышеуказанное распоряжение Правительства, администрация университета «находит возможности выполнять защитную функцию профессорско-преподавательского состава».

«Действующее в университете Положение о стимулировании труда научно-педагогических работников по результатам основной деятельности, а также проявлениям активности и инициативы по основным показателям развития образования и науки, позволяет повышать заработную плату профессорско-преподавательского состава в 1,2 -1,5 раза ежемесячно», — говорится в ответе пресс-службы вуза на запрос.

Отметим, что не все в вузе разделяют эту точку зрения.

«Зарплата не повышалась с октября 2014 года, — это была индексация. Правда, проиндексировали с 1 февраля этого года, я пока не получал просто. Почасовая оплата не повышалась 6−7 лет. Это подтвердит любой преподаватель. Есть такое Положение, это дополнительная возможность стимулирования. Согласно ему, у нас есть баллы, которые нам начисляют за определенные виды работ, они далее конвертируются в рубли. С 2012 года стоимость балла сократилась на 30%. В 2013 балл стоил 10,5 руб., в этом году — 7,7 руб. И при этом, если в 2013 году учитывались показатели за последние два года, то с этого года — только один год, т.е. таким образом, балл сократился не на 30%, а два раза», — рассказал Накануне.RU председатель альтернативного профсоюза «Университетская солидарность» УрФУ Дмитрий Трынов.

Напомним, ранее стало известно, что в УрФУ началась очередная «оптимизация»: фактически ставки не сокращаются, но преподавателей вынуждают писать заявления на уменьшение им зарплаты.