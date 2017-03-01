«Не запрещено»: в УрФУ объяснили новую «оптимизацию» профессорско-преподавательского состава
В Уральском федеральном университете прокомментировали ситуацию с «оптимизацией» ставок
В Уральском федеральном университете прокомментировали ситуацию с «оптимизацией» ставок
Как сообщили Накануне.RU в
«Возможность изменения долей ставок в учреждении высшего образования никак не зависит от времени, в том числе
Там также отметили, что выполняя вышеуказанное распоряжение Правительства, администрация университета «находит возможности выполнять защитную функцию
«Действующее в университете Положение о стимулировании труда
Отметим, что не все в вузе разделяют эту точку зрения.
«Зарплата не повышалась с октября 2014 года, — это была индексация. Правда, проиндексировали с 1 февраля этого года, я пока не получал просто. Почасовая оплата не повышалась 6−7 лет. Это подтвердит любой преподаватель. Есть такое Положение, это дополнительная возможность стимулирования. Согласно ему, у нас есть баллы, которые нам начисляют за определенные виды работ, они далее конвертируются в рубли. С 2012 года стоимость балла сократилась на 30%. В 2013 балл стоил 10,5 руб., в этом году — 7,7 руб. И при этом, если в 2013 году учитывались показатели за последние два года, то с этого года — только один год, т.е. таким образом, балл сократился не на 30%, а два раза», — рассказал Накануне.RU председатель альтернативного профсоюза «Университетская солидарность» УрФУ Дмитрий Трынов.
Напомним, ранее стало известно, что в УрФУ началась очередная «оптимизация»: фактически ставки не сокращаются, но преподавателей вынуждают писать заявления на уменьшение им зарплаты.