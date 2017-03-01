Двоих претендентов не допустили до участия в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Копейска

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» технический секретарь конкурсной комиссии Эльвира Ахмадулина, из 10 претендентов на пост главы до участия в конкурсе допущены восемь человек.

У двоих — руководитель правления общественного фонда инвалидов войны в Афганистане города Челябинска Булат Ахметгаянов и временно неработающий Сергей Чернооков — были найдены нарушения в представленных документах. Один не сумел подтвердить свой диплом, второй не предоставил справку об отсутствии судимости.

Десятого марта свои программы развития города представят конкурсной комиссии восемь претендентов. Это генерал, бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин, руководитель ЗАО «УК «Горводоканал» Николай Сединкин, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность по Челябинской области. Охрана» Дильдабек Калиев, начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, директор по развитию АНО «Центр кластерного развития Челябинской области Павел Демин, депутат Собрания депутатов Копейска Дмитрий Сумин (1982 года рождения), пенсионеры Ирина Рыжкова и Эдуард Кинстлер.

Как уже сообщало агентство, на повторный конкурс по отбору кандидатур на пост главы Копейска подали заявления 11 человек. Но затем начальник мобилизационного отдела управления делами губернатора и правительства Челябинской области Владимир Бунеев отказался от участия в конкурсе по собственному желанию.

Десятого марта комиссии предстоит выбрать не менее двух кандидатов, из числа которых на заседании Собрания депутатов 22 марта будет избран новый глава Копейского городского округа.

Первый конкурс на замещение вакантной должности главы состоялся осенью прошлого года. О своем желании занять пост мэра заявили 15 человек. После проверки документов до участия в конкурсе были допущены 13 человек.

Пятого декабря 2016 года новым главой Копейского городского округа был избран 55-летний Валерий Устинов. Не проработав и месяца, 21 декабря он написал заявление о добровольном сложении полномочий по состоянию здоровья. Депутаты одобрили его отставку.

На сегодня временно обязанности главы исполняет заместитель мэра по социальным вопросам Владимир Бисеров. Он участвовал в первом конкурсе, но не стал пробовать свои силы во второй раз.