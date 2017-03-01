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13:49 (мск), источник: РИА Новости

В Самарской области уволили всех членов двух участковых избиркомов

Один из территориальных избиркомов Самарской области после проверки нарушений на выборах освободил от должности всех членов двух участковых избирательных комиссий в селе Рождествено, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Источник: РИА Новости

На заседании ЦИК в среду глава ведомства рассказала, что рабочая группа избирательной комиссии Самарской области ранее провела проверку по видеоматериалам с избирательных участков, размещенным в сети интернет.

«И на основании результатов проверки территориальной избирательной комиссией Волжского района 13 февраля текущего года принято решение о досрочном освобождении от обязанностей всех членов участковых избирательных комиссий избирательных участков 0707 и 0708, которые образованы на территории села Рождествено», — сообщила Памфилова.

Она уточнила, что новые члены этих УИК будут назначены из резерва состава участковых комиссий.

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