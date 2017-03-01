В Самарской области уволили всех членов двух участковых избиркомов

На заседании ЦИК в среду глава ведомства рассказала, что рабочая группа избирательной комиссии Самарской области ранее провела проверку по видеоматериалам с избирательных участков, размещенным в сети интернет.

«И на основании результатов проверки территориальной избирательной комиссией Волжского района 13 февраля текущего года принято решение о досрочном освобождении от обязанностей всех членов участковых избирательных комиссий избирательных участков 0707 и 0708, которые образованы на территории села Рождествено», — сообщила Памфилова.

Она уточнила, что новые члены этих УИК будут назначены из резерва состава участковых комиссий.