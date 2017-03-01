Додон о приднестровском вопросе: мы — одна страна

«Сегодня поднимается вопрос о создании платформы по урегулированию конфликта между берегами Днестра. Наши дети заслуживают лучшую жизнь», — отметил Додон.

По его словам, весна и лето 1992 года были омрачены вооруженной фазой конфликта на Днестре, унесшей сотни жизней и лишившей многих крова.

«Атмосфера созидания и доверия в молдавском обществе была разрушена. Все население Молдовы было отброшено в своем развитии назад, и целое поколение выросло в условиях недоверия. Это стало глубоким потрясением для всего общества и влияет на его развитие до сих пор», — сказал Додон.

Он добавил, что общество обязано извлечь уроки из этой трагедии и перестать делить друг друга на коренных и пришлых, не навязывать никому свои взгляды на историю и ценности.

«Мы должны принять за аксиому, что у нас разное происхождение, язык, литературные герои, но у нас — общая неделимая родина, Республика Молдова, которую мы любим и ценим как на правом, так и на левом берегу Днестра. Мы продолжим развитие многоэтничного государства», — подчеркнул Додон.