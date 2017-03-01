СМИ: Турция может отказать США в доступе на авиабазу Инджирлик

При этом в ходе переговоров с Вашингтоном представители Турции заявили, что не будут возражать против участия в операции «Свободной сирийской армии», а также арабского и курдского населения, проживающего в районе города.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

В начале января вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе Инджирлик.

Самопровозглашенная «столица» ИГ город Ракка расположен на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

В настоящее время США оказывают поддержку так называемым силам Сирийской арабской коалиции, которые находятся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду и ведут бои с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Ракки и в других местах.