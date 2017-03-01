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14:48 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Турция может отказать США в доступе на авиабазу Инджирлик

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Турции могут отказать американским военным в доступе к авиабазе Инджирлик, если Вашингтон будет сотрудничать с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и «Демократическим союзом» (PYD) в рамках операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе сирийской Ракки, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на источник.

Источник: AP 2017

По данным источника, Анкара также рассматривает возможность закрытия воздушного пространства страны для авиации США.

При этом в ходе переговоров с Вашингтоном представители Турции заявили, что не будут возражать против участия в операции «Свободной сирийской армии», а также арабского и курдского населения, проживающего в районе города.

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Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

В начале января вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе Инджирлик.

Самопровозглашенная «столица» ИГ город Ракка расположен на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

В настоящее время США оказывают поддержку так называемым силам Сирийской арабской коалиции, которые находятся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду и ведут бои с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Ракки и в других местах.

Комментарии
6
Пилигрим
гнать надо отовсюду пиндосов!!!
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Альма Кондратьева
Хочешь познакомиться с шаловливой домохозяйкой? Не знаешь где? Пока ты бездействуешь, она тут скучает!
Введите в поиске этот адрес: ⓏⓎⓁⓉ. ⓇⓊ
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вася полянский
уту рка бзд нул под нос амер икаш кам тух лЯк ом!
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