Генпрокуратура попросила уменьшить срок Гамбургу

На сайте Верховного суда, вчера поступило представление от Генпрокуратуры РФ, подписанное заместителем прокурора Леонидом Коржинеком.

Надзорный орган считает, что бывшему первому вице-губернатору Омской области Юрию Гамбургу достаточно отсидеть в ИК-8 4,5 года, то есть на год меньше срока вынесенного приговора, передает «Новый Омск».

Кроме того апелляции направили и адвокаты экс-чиновника облправительства, Константин Ривкин и Олег Любушкин.

Тогда как Олег Любушкин пока не доступен для комментариев.

Отметим, что приговор Юрию Гамбургу вынесли 9 июня 2016 года. Бывшего первого вице-губернатора признали виновным в продаже 25 участков по заниженной стоимости в бытность главой депимущества Омска и приговорили к 5,5 годам колонии общего режима с конфискацией имущества.