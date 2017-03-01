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14:33 (мск), источник: Om1.ru

Генпрокуратура попросила уменьшить срок Гамбургу

Такое представление появилось на сайте Верховного суда.

На сайте Верховного суда, вчера поступило представление от Генпрокуратуры РФ, подписанное заместителем прокурора Леонидом Коржинеком.

Надзорный орган считает, что бывшему первому вице-губернатору Омской области Юрию Гамбургу достаточно отсидеть в ИК-8 4,5 года, то есть на год меньше срока вынесенного приговора, передает «Новый Омск».

Кроме того апелляции направили и адвокаты экс-чиновника облправительства, Константин Ривкин и Олег Любушкин.

Тогда как Олег Любушкин пока не доступен для комментариев.

Отметим, что приговор Юрию Гамбургу вынесли 9 июня 2016 года. Бывшего первого вице-губернатора признали виновным в продаже 25 участков по заниженной стоимости в бытность главой депимущества Омска и приговорили к 5,5 годам колонии общего режима с конфискацией имущества.

Сейчас экс-первый вице-губернатор «мотает срок» в ИК-8 Омска.

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