Генпрокуратура попросила уменьшить срок Гамбургу
Такое представление появилось на сайте Верховного суда.
Такое представление появилось на сайте Верховного суда.
На сайте Верховного суда, вчера поступило представление от Генпрокуратуры РФ, подписанное заместителем прокурора Леонидом Коржинеком.
Надзорный орган считает, что бывшему первому
Кроме того апелляции направили и адвокаты
Тогда как Олег Любушкин пока не доступен для комментариев.
Отметим, что приговор Юрию Гамбургу вынесли 9 июня 2016 года. Бывшего первого
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