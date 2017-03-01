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14:44 (мск), источник: 112.ua

В Киеве на «вертолетной площадке Януковича» проводят обыски

В Киеве на вертолетной площадке на Парковой дороге сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры проводят обыски. Об этом сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».

Источник: 112.ua

По ее словам, обыск был санкционирован судом.

Пока что правоохранители не уточнили причину оперативных мероприятий.

«Его проводят представители ГПУ и СБУ. Это не первый обыск, который происходит на “вертолетной площадке Януковича”», — отметила корреспондент.

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