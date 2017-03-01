В Киеве на «вертолетной площадке Януковича» проводят обыски

По ее словам, обыск был санкционирован судом.

Пока что правоохранители не уточнили причину оперативных мероприятий.

«Его проводят представители ГПУ и СБУ. Это не первый обыск, который происходит на “вертолетной площадке Януковича”», — отметила корреспондент.