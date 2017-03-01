В Киеве на «вертолетной площадке Януковича» проводят обыски
В Киеве на вертолетной площадке на Парковой дороге сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры проводят обыски. Об этом сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».
В Киеве на вертолетной площадке на Парковой дороге сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры проводят обыски. Об этом сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».
По ее словам, обыск был санкционирован судом.
Пока что правоохранители не уточнили причину оперативных мероприятий.
«Его проводят представители ГПУ и СБУ. Это не первый обыск, который происходит на “вертолетной площадке Януковича”», — отметила корреспондент.