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15:23 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев объяснил решение не менять статью 26 Конституции

Президент Казахстана принял участие в заседании Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Nur.kz

Глава государства отметил, что Рабочей группой проведена большая работа по сбору, обработке, анализу и обсуждению предложений по проекту конституционных реформ, вынесенных на всенародное обсуждение.

«Используя свое конституционное право мной принято решение о внесении изменений в Основной закон посредством обсуждения в парламенте, без вынесения на референдум», — сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все вносимые изменения придают особый импульс развитию страны, и этот шаг является важным.

«Следует отметить, что мы сохраняем нашу казахстанскую политическую модель — президентскую республику. Система государственного управления в соответствии с требованиями времени должна быть гибкой. В результате проведенных реформ часть властных полномочий будет передана от одной ветви власти к другой, усилятся контрольные функции представительных органов над Правительством и исполнительными органами, направленные как на их профессионализацию, так и на утверждение принципа власти народа. Нам предстоит решить судьбу важного для будущего народа документа, подвести итоги всенародного обсуждения, определить сроки вынесения их на рассмотрение Парламента. Установлено, что вносятся изменения в 23 статьи Конституции, 35 поправок в законы. Суть вносимых изменений — перераспределение ряда полномочий Президента другим ветвям власти, — сказал глава государства.

Президент Казахстана обратил внимание присутствующих на фактор успешности президентской модели управления, благодаря которой страна стала узнаваемой в мировом сообществе, возросло благосостояние граждан и проводится планомерная работа по дальнейшему его улучшению.

«Согласно реализуемым в стране Пяти институциональным реформам, новому Посланию народу Казахстана определенного преобразования требует и политическая система нашей республики», — заключил Нурсултан Назарбаев.

Руководитель Рабочей группы в своем выступлении доложил о подготовке предложений по перераспределению полномочий между ветвями власти, которые предусмотрены как изменениями в Конституции, так и в законах страны.

«Членами Рабочей группы зафиксированы все мнения, вопросы и предложения которые поступили в ходе всенародного обсуждения. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог прислать свои материалы. Граждане проявили высокую активность по обсуждению предлагаемых реформ. Предложения поступали со всех регионов, практически от всех групп населения, различные идеи присылали ученые, юристы, общественные деятели, бизнес-сообщества. Большое число предложений поступило в последние дни обсуждения. Все это свидетельствует о правильности Вашего решения обсудить конституционную реформу в обществе», — сказал А. Джаксыбеков.

Также Руководитель Администрации Президента сообщил, что всего от граждан поступило более 6 тыс предложений, затрагивающих 63 статьи Конституции, которые включают все разделы Основного закона.

— Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом вынесенных на всенародное обсуждение норм. Все они были систематизированы в несколько блоков. Свыше 40 предложений поступило по разделу, определяющему статус и полномочия Главы государства. Несмотря на то, что целью реформы является перераспределение полномочий Президента в пользу их передачи другим ветвям власти, во многом, поступившие предложения были направлены на усиление полномочий Главы государства. В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений, в целом направленных на поддержку инициативы усиления роли Парламента при формировании Правительства. В частности, были предложения о переходе к парламентской республике, однопалатному Парламенту, избрании депутатов по принципу мажоритарной системы. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу посредством ограничения баллотироваться не более одного раза, повышения возрастного ценза, — проинформировал руководитель Рабочей группы.

Кроме того, А. Джаксыбеков остановился на предложениях по статусу и деятельности Правительства в части усиления его подотчетности перед Парламентом. В их числе — закрепление обязательного согласования с Мажилисом всего состава Правительства, его отчетности не только перед Мажилисом, но и Парламентом в целом.

В заключение своего выступления Руководитель Администрации Президента отметил предложения, направленные на изменение порядка формирования Конституционного Совета и его преобразования в Конституционный Суд. Было сообщено, что наибольшее число предложений поступило по полномочиям правоохранительных органов и судебному блоку.

Глава государства указал, что широкий характер мнений и предложений, поступивших от граждан, свидетельствует об имеющихся недостатках и недочетах в нашей деятельности, которые необходимо устранить в последующей работе.

В ходе заседания выступили все члены Рабочей группы. В частности, были обсуждены поправки в статью 26 действующей редакции Конституции Республики Казахстан касательно права собственности. Члены Рабочей группы озвучили различные предложения населения в отношении предлагаемых изменений в указанную норму.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев предложил не вносить изменения в статью 26 с учетом мнения граждан Казахстана, отметив необходимость проведения дальнейших мер по совершенствованию законодательства и разъяснению основных его положений.

Вместе с тем, члены Рабочей группы проинформировали Главу государства об обеспокоенности большинства граждан страны процессом перераспределения некоторых полномочий, отметив необходимость сохранения сильной президентской вертикали.

В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул важность и актуальность проведения предстоящих реформ, указав на высокую активность граждан страны в обсуждении предлагаемых поправок.

«Предложенные изменения в государственное устройство направлены на дальнейшее укрепление демократизации нашего общества, основ народовластия, усиление роли парламента, повышение самостоятельности и ответственности правительства при президентской форме правления. В этом вся суть реформ. Кроме того, будет модернизирована конституционная основа деятельности правоохранительной и судебной системы, будет усовершенствована система конституционного надзора. Укрепляются гарантии неизменности нашего конституционного строя. В ближайшее время проект изменений в Конституцию будет передан в парламент для обсуждения», — сказал президент Казахстана.

Подводя итоги заседания, глава государства выразил благодарность всем членам рабочей группы за плодотворную и важную историческую работу.

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