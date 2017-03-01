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15:07 (мск), источник: РИА Новости

Фийон отказался выходить из президентской гонки из-за скандала с его женой

ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на возможность предъявления ему обвинений.

Источник: РИА Новости

«Да, я буду кандидатом в президенты», — сказал Фийон в своем выступлении перед журналистами.

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Он подтвердил получение повестки на 15 марта в суд и подчеркнул, что только избиратели должны решать, кто будет президентом Франции.

Проверку в отношении Фийона и его супруги начали в конце января. Бывший премьер заявлял, что снимется с выборов, если станет фигурантом расследования, однако много раз утверждал, что снятие его кандидатуры с выборов приведет к тому, что в стране начнется кризис режима.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации прессе информации о том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Средства поступали из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона.

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