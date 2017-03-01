Фийон отказался выходить из президентской гонки из-за скандала с его женой

«Да, я буду кандидатом в президенты», — сказал Фийон в своем выступлении перед журналистами.

Он подтвердил получение повестки на 15 марта в суд и подчеркнул, что только избиратели должны решать, кто будет президентом Франции.

Проверку в отношении Фийона и его супруги начали в конце января. Бывший премьер заявлял, что снимется с выборов, если станет фигурантом расследования, однако много раз утверждал, что снятие его кандидатуры с выборов приведет к тому, что в стране начнется кризис режима.