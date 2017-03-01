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15:02 (мск), источник: PROUFU.ru

Муртаза Рахимов: «В одиночку проблемы столицы не решить»

Снежный сезон в Уфе продолжается, дорожники традиционно не справляются. Мэрия уже привычно получает словесные тумаки от уфимцев, а градоначальнику горожане желают самому утонуть в снежной массе.

Источник: Proufu.ru

Вечно ворчливые водители маршруток, да и не только они с ностальгией вспоминают времена Качкаева — Рахимова и нецензурно отзываются о нынешних властях. Картина уже становится привычной.

Так как же было раньше, и почему мы не тонули в снежных сугробах? С этими вопросами мы обратились к Первому Президенту РБ Муртазе Рахимову.

— Прежде всего, нужно понимать, что Уфа — это не просто один из городов республики, это — столица. Здесь проживает более четверти населения Башкортостана, сосредоточены важнейшие бюджетообразующие предприятия, крупнейшие организации. В Уфе располагаются все органы власти региона, проходят мероприятия не только республиканского, но и мирового уровня. Требования к работе мэра и ответственность чрезвычайно высоки.

И решать проблемы Уфы только глава администрации со своей командой просто не в силах, поскольку и финансовые возможности города, и властные полномочия администрации сегодня существенно ограничены. Воздействовать на предприятия и требовать от них какой-то работы тоже сложно, поскольку большинство из них — частные.

Даже раньше, когда административных возможностей было больше, Качкаев постоянно обращался ко мне для решения тех или иных городских вопросов. Я давал прямые указания Премьер-министру или руководителям крупных предприятий, и только тогда дело сдвигалось с места. Другим путем эффективно управлять столицей и решать вопросы жизнеобеспечения просто невозможно. Тем более, когда погода продолжает преподносить свои сюрпризы.

Сегодня изменилась система взаимодействия руководства региона и города. Не нужно питать иллюзий, что столица без поддержки первых лиц республики, без помощи со стороны руководителей предприятий и организаций сможет самостоятельно справиться со всеми поставленными задачами. Главное условие — необходимо взаимопонимание, нужно болеть за республику и работать в единой команде, — высказал мнение Муртаза Губайдуллович.

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