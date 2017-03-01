Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с юбилеем

В своем поздравлении Путин особенно отметил высочайший профессионализм, компетентность и «искреннюю любовь к родному краю» татарстанского президента, которые снискали уважение жителей РТ.

«Вы много и плодотворно трудитесь, неизменно демонстрируете ответственный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач — в интересах развития республики и всей страны», — говорится в тексте поздравления.

В завершении поздравления Путин пожелал юбиляру здоровья, успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего.