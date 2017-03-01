Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с юбилеем
(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает
(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает
В своем поздравлении Путин особенно отметил высочайший профессионализм, компетентность и «искреннюю любовь к родному краю» татарстанского президента, которые снискали уважение жителей РТ.
«Вы много и плодотворно трудитесь, неизменно демонстрируете ответственный,
В завершении поздравления Путин пожелал юбиляру здоровья, успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего.