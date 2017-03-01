Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
СМИ: В почках Чуркина нашли яд
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Жена Караченцова находилась за рулём нетрезвой - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с юбилеем

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Источник: ИА Татар-информ

В своем поздравлении Путин особенно отметил высочайший профессионализм, компетентность и «искреннюю любовь к родному краю» татарстанского президента, которые снискали уважение жителей РТ.

«Вы много и плодотворно трудитесь, неизменно демонстрируете ответственный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач — в интересах развития республики и всей страны», — говорится в тексте поздравления.

В завершении поздравления Путин пожелал юбиляру здоровья, успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дмитрий Медведев в поздравлении Рустаму Минниханову: «Вы пользуетесь большим уважением в Татарстане»
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Турция может закрыть доступ на авиабазу Инджирлик для США
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь